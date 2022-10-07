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時任警逼子自瀆囚4年 官斥禍延下代 「違警員責任公眾信任」 每罪加刑3月

【明報專訊】時任警員於2016至2018年在家中於兒子面前播放色情片自瀆，及以藤條威嚇兒子一同自瀆，原被控10項控罪，受審後被陪審團裁定兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，及兩項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪成，案件昨日在高等法院判刑。法官李運騰斥責，被告一再無恥地犯下令人作嘔的猥褻行為，更教唆兒子一同自瀆，自甘墮落，更荼毒兒子，禍延下一代；且他當時作為在職警員亦屬加刑因素，終就4罪判被告入獄48個月。

心理報告無法評估重犯機率

法官李運騰在判刑時引述被告FSL（現年48歲）的背景提及，被告有妄想症的病史、曾中風，心理報告顯示他有戒心、刻意迴避問題，無法準確評估其重犯機率。被告於1998至2019年任職警員，翌年被正式革職，他因擅離職守，被禠奪退休福利，被視為棄職者。除本案外，他另涉兩宗區院案件，一宗涉不誠實罪行，被控35項控罪，擬承認其中25項，以及牽涉另一名兒童的虐兒案。

另外，李官引述被告兒子X的創傷報告稱，X因無法忍受被告的操控，於2019年揭發被告的不當行為。李官續稱，X當時約12歲，心智未成熟；被告當時44歲，為成年人及X的生父，負有教育及管教責任，但他未有以身作則及樹立榜樣，耽於聲色，一再無恥地犯下令人作嘔的猥褻行為，更教唆兒子一同自瀆。

官：不能忽視對X母的傷害

李官斥被告自甘墮落，荼毒兒子，禍延下一代，扭曲兒子的性觀念，或影響他與異性建立關係的交際能力，被告又以藤條威嚇X，罪責更重。李官強調不能忽視本案對X的母親Y的傷害，認為有必要嚴懲被告。

李官提及，雖然被告另涉兩案，但仍在候審，故視他為沒有前科；案發時為警員的被告雖然未有利用職權犯事，但他持續犯案，作出令人震驚、厚顏無恥的事，違反警員責任及公眾信任，認為須就每項控罪加刑3個月。至於被告過去有妄想症病史，法官認為沒有證據與本案有關連，也沒有任何求情理由。就被告曾中風，李官相信懲教署會作出適合安排，部分刑期經同期執行後，終就4罪判囚48個月。

控方案情指出，被告自X小五起便在客廳播放色情片段，邀請X一同觀看及自瀆，X未有答應。被告在第三次播放色情影片時，X才就範，首次在X面前露出陽具自瀆；其後被告經常播放色情片段及要求X自瀆，甚至在商場逛街時，也會帶X入洗手間看片自瀆；X有一次在家拒絕自瀆，遭被告以藤條威嚇。

X又曾提及，被告設置鏡頭拍下與X母行房的片段，透過手機程式直播給X看。被告翌日刪除程式及丟棄鏡頭，更問X「我噚日雄唔雄武？」。

被告未有出庭作供，辯方播放其會面紀錄。他矢口否認所有指控，重申從未在住所自瀆，沒觸碰兒子下體，稱不解為何有如此嚴重的指控，自言「我錫個仔多過錫自己」。

【案件編號：HCCC 251/21】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 警員 煽惑年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為 向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 自瀆

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