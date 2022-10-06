港聞

港聞二

訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月

【明報專訊】38歲時任美容中心女銷售經理2020年11月涉以退款為由，多次游說顧客購買價值約13萬元的美容療程，被控一項「作出具威嚇性的營業行為」罪，昨在九龍城裁判法院被裁定罪成。暫委裁判官朱仲強明言案情嚴重須判監，判囚兩個月。控方另為事主申請13萬元賠償令，朱官稱金額超出裁判法院的10萬元上限，認為民事程序處理較適合，未下令賠償。

朱官引述控方案情指出，韓姓事主2020年11月到尖沙嘴Dr. Secret的美容中心接受美容服務，被告胡育慈向她銷售價值約3萬元的瘦身療程，事主稱已向另一顧問購買20萬元療程，被告訛稱該顧問已離職，多次游說她購買分別價值約10萬及3萬元的療程，以達退款門檻；被告又曾要求繳付手續費，被事主拒絕。被告銷售期間，事主有錄音以保障其利益。事主從未收到退款，翌年4月向中心查詢才得悉無退款政策，被告亦已離職。

辯稱服藥後行為不自知

朱官裁決時稱，事主證供清晰直接，為誠實可靠證人。對於被告供稱，接受精神科治療多年，事發時工作壓力大，故自行加重藥物劑量，服藥後對自己行為並不知情。辯方又傳召其精神科醫生作供，但醫生在盤問下承認由1998年行醫至今，未有病人服藥後會忘記自己的作為。朱官認為，被告聲稱服藥是為了應付日常工作，法庭聽取錄音後認為被告對答如流未有異常，不接納其辯解，裁定她罪成。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組高級貿易管制主任鄭淑燕判刑後稱歡迎裁決，認為刑期充分反映罪行嚴重，能明確警示業界的不良分子。

【案件編號：KCCC 766/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 美容療程 海關 不良銷售手法

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