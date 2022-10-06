港聞

港聞二

螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人

【明報專訊】男商人（圖，陳家怡攝）2019年在西貢大浪灣駕駛超載的快艇出海，開船掉頭時，螺旋槳擊中海上的52歲女乘客，女子背部重創不治。商人事後要求妻子等乘客隱瞞他超載其子女的5名同學，他昨日在區院承認一項「違反條件及限制」罪，以及5項「煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警員」罪，另否認一項「危及他人在海上的安全」罪受審。

時任大灣區公司執董

着乘客誤導警無超載

被告董波（現年56歲）報稱商人，翻查資料，案發時他是大灣區聚變力量控股有限公司執行董事；死者洪小媛（終年52歲）案發時則為富道集團有限公司獨立非執行董事。被告承認違反船牌限制而運載16人，超出12人上限，以及煽惑妻子Ryan Immalee Clair等5人誤導警員船上只有11人。他否認於死者及他人在船附近水域時啟動引擎。

控方開案陳辭指出，2019年10月19日下午約4時，作為船長的被告駕駛他擁有的開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」，駛向大浪灣大灣沙灘，其間約8名乘客下水，包括最後下海的死者。當海浪將船推向沙灘，被告重新啟動引擎駛離，船左方的洪小媛被螺旋槳擊中，大量出血，背部傷口深至露出肺部。

被告在錄影會面下稱，船離岸約20多米時，突然有大浪從後湧至將船拋高，令船身入水。被告聽見有人落水，但不肯定他們跳下水或跌下水。被告遂駛正船身及熄匙拋錨，他上岸後見洪小媛受傷躺在沙灘。被告形容，有人於船未停定時下水並不正常，他通常關掉及升高引擎才指示落水。解剖報告顯示，死者背部、左臂和臀部裂傷，肋骨骨折和肺部撕裂，與螺旋槳造成傷勢脗合。

當時正滑浪的目擊證人吳木亮供稱，涉案船停下時有數名小童跳落海，之後大浪將船推往沙灘，船朝右向海急速掉頭。吳續指，有群人於水中抬起一名疑似傷者。

據悉，向警方提供虛假資料的其中4人早前認罪，3人被判罰款2000元。

【案件編號：DCCC 365/21】

相關字詞﹕區域法院 危及他人安全罪 誤導警務人員 超載 大浪灣 西貢

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