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清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方

【明報專訊】去年1月屯門山景邨一名夜更清潔工倒垃圾期間，疑從35樓垃圾槽直墮地面垃圾房不治。涉事承辦商3月被裁定違反「沒有確保僱員安全及健康」的傳票罪成，罰款兩萬元，事後不服定罪上訴，昨於高等法院審理。法官李運騰表示，原審裁判官曾向一名控方證人發問300多條問題，「係咪多咗啲呢？」案件押後至12月1日之前頒裁決。

本案控罪最高罰款額為20萬元，被告「香港工商清潔服務有限公司」為山景邨景樂樓的清潔服務承辦商。審訊披露，涉事垃圾槽口當時大小約為42乘47厘米，比勞工處指引規定更闊。事發當日，事主關厚基（終年58歲）負責清理19樓至35樓的垃圾，翌日凌晨被發現倒臥垃圾堆中。

上訴方：監工有指導工友

律政司：監工巡查馬虎

案件爭議在於被告有否指示清潔工不得行近垃圾槽口。上訴方表示，其他工友供稱不會踏上斜台和行近槽口，監工有指導工友，故被告已訂立安全的工作系統。律政司一方回應稱，據原審裁判官施祖堯裁決，被告向工友提供的安全措施不足，垃圾槽斜台事後仍掛有工具，顯示監工巡查馬虎。

原審向一證人提340問題

高院：係咪多咗啲呢？

上訴方亦質疑，原審裁判官扮演控方的角色，過分干預審訊。上訴方從審訊騰本統計發現，裁判官共向6名事實證人發問逾900條問題，部分為關鍵問題，涉及清潔工倒垃圾的程序和指示。

李官聽畢表示，如果辯方認為裁判官過分發問，可在原審提出此事；不過裁判官原則上不應取代控方角色，「如果控方要法庭問300幾條問題，似乎問題反映喺控方表現上面」。李官引述騰本稱，裁判官曾向一名控方證人提出逾340條問題，「係咪多咗啲呢？法庭唔係要做埋控方嗰份」。

上訴方續指，該控方證人無提及清洗垃圾桶一事，但裁判官主動查問相關議題，最終裁定垃圾房可能地面濕滑，增加事主墮下的風險。上訴方批評，裁判官的做法有損審訊公平，影響辯方的抗辯方向，「無畀公義彰顯於人前」。

【案件編號：HCMA153/22】

相關字詞﹕上訴 承辦商 工業意外 垃圾槽 山景邨

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