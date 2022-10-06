青年撞警判勞教 官：學尊重執法者

陳官判刑時指出，本案具有動亂背景，而辯方所呈案例發生於2015年，時移世易，上訴庭針對2019年事件確立不少判刑覆核案例，辯方案例並無參考價值。

陳官表示，當日防暴警員在商場2樓截停一男子，被告周俊榮（現年21歲）隨即跑至警員曾彼得處，雖未用武器，但他出盡全力撞向警員，致警凌空向後飛跌兩米，再滑行一米，如用身體當「巨型拳頭」，涉事警員無重大傷害只屬僥倖。

辯稱見防暴「恐慌突襲」 官批抹黑

陳官又稱，被告行為或令他人仿效，造成更大警民衝突，他逃跑時由2樓跌落1樓受傷，其後送院，亦是「咎由自取」。至於被告稱見到防暴警員出現「恐慌突襲」，陳官批評他抹黑警員，「不知道這名年輕人受到什麼程度的荼毒」，才得出如此謬論。

陳官相信懲教院舍的管教及關懷等可糾正思想，令被告學懂明辨是非、尊重執法者，對「無悔意、冥頑不靈的年輕初犯者」而言，判入勞教中心是合適刑罰，相信「渴望縮短羈留時間」可成改過自新動力。

【案件編號：FLCC 731/21】

（反修例風暴）