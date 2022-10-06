被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌

被告唐健帮（32歲）否認暴動及有意圖而傷人罪。事主陳子遷（43歲）供稱，2020年5月24日欲到南華體育會打高爾夫球，下午3時許途經禮頓道見有黑衣人堵路，他目睹有人破壞「A Bathing Ape」時裝店舖的玻璃，因感到氣憤，兩度指罵他們，及後離開，未幾該群人衝上對他拳打腳踢、以雨傘「扑佢」，他感到頭部流血，隨即逃走，他沿途大叫救命，未獲理會。

稱遭插頸打頭

手掌「有塊肉甩咗」

陳子遷憶述，他被追打至保良局閘外，當時黑衣人的攻擊更為猛烈，他感到有人以雨傘末端插其頸部，又有人用硬物打其頭部，發出「卜卜聲」，他一度蹲下以手護頭，感到疼痛，又稱「如果我走唔甩，我就死㗎喇」，遂以僅餘力氣逃走，站起時摸到自己滿頭是血，左手手掌邊緣「有塊肉甩咗出嚟」。

陳稱，他走到南華會上山斜路時，一名灰衣男出手攔截、嘗試扯其衣服，他拚命掙扎，頭也不回跑向南華會，在對出樓梯倒地，有職員替他報警，他稱全程只想着「希望唔好死，希望得救」。

案發時意識模糊

稱睇片方悉險被路牌擲中

庭上播放案發片段，顯示陳橫過馬路時遭圍毆。陳見到片段後稱有印象，但當時意識模糊，「只想保住條命」，他事後收到朋友傳來的影片，才得知自己差點被路牌擲中，他稱「好彩無掟到我，如果唔係我死咗喇」。在辯方盤問下，陳指看不清施襲者容貌，亦不曾出席警方的認人手續。

南華會職員報警

稱事主不停「對唔住」

南華會職員在書面口供稱，陳倒地後情緒不穩、語無倫次，不停說「唔好打」及「對唔住」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 65、66/21（已合併）】

（反修例風暴）