港聞

港聞二

被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌

【明報專訊】4名男子涉於2020年在銅鑼灣「私了」事務律師陳子遷，被控暴動及有意圖而傷人等罪，3人早前認罪，1人否認控罪，昨在區域法院續審。事主陳子遷供稱，當日他在銅鑼灣見有黑衣人破壞店舖玻璃，遂上前指罵他們「你哋呢班『黑暴』唔好走，等啲差人嚟拉晒你哋」，其後遭拳打腳踢。他作供時無提及在馬路被圍毆，在庭上觀看片段後稱有印象，自言當時意識模糊，只顧逃命，全程「只係諗希望唔好死」。

被告唐健帮（32歲）否認暴動及有意圖而傷人罪。事主陳子遷（43歲）供稱，2020年5月24日欲到南華體育會打高爾夫球，下午3時許途經禮頓道見有黑衣人堵路，他目睹有人破壞「A Bathing Ape」時裝店舖的玻璃，因感到氣憤，兩度指罵他們，及後離開，未幾該群人衝上對他拳打腳踢、以雨傘「扑佢」，他感到頭部流血，隨即逃走，他沿途大叫救命，未獲理會。

稱遭插頸打頭

手掌「有塊肉甩咗」

陳子遷憶述，他被追打至保良局閘外，當時黑衣人的攻擊更為猛烈，他感到有人以雨傘末端插其頸部，又有人用硬物打其頭部，發出「卜卜聲」，他一度蹲下以手護頭，感到疼痛，又稱「如果我走唔甩，我就死㗎喇」，遂以僅餘力氣逃走，站起時摸到自己滿頭是血，左手手掌邊緣「有塊肉甩咗出嚟」。

陳稱，他走到南華會上山斜路時，一名灰衣男出手攔截、嘗試扯其衣服，他拚命掙扎，頭也不回跑向南華會，在對出樓梯倒地，有職員替他報警，他稱全程只想着「希望唔好死，希望得救」。

案發時意識模糊

稱睇片方悉險被路牌擲中

庭上播放案發片段，顯示陳橫過馬路時遭圍毆。陳見到片段後稱有印象，但當時意識模糊，「只想保住條命」，他事後收到朋友傳來的影片，才得知自己差點被路牌擲中，他稱「好彩無掟到我，如果唔係我死咗喇」。在辯方盤問下，陳指看不清施襲者容貌，亦不曾出席警方的認人手續。

南華會職員報警

稱事主不停「對唔住」

南華會職員在書面口供稱，陳倒地後情緒不穩、語無倫次，不停說「唔好打」及「對唔住」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 65、66/21（已合併）】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句