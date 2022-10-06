港聞

港聞二

載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選

【明報專訊】國家啓動第四批預備航天員選拔工作，並首次在港澳地區選拔載荷專家，今日起展開為期3周的招募。創新科技及工業局長孫東昨日出席立法會前廳交流會，有議員問及本港提名的載荷專家名額、政府支援等。民建聯梁熙引述孫東在會上稱，期望香港可力保起碼一人入選，協助國家執行航天任務；若被選中的是大學教授或副教授，局方盼大學屆時可向中選者繼續支薪，否則政府亦可補貼，讓專家推動國家航天科技發展時毋須擔心收入問題。

梁熙關注政府日後如何推動航天科技產業，他引述孫東稱，期望未來有更多大學提供相關課程。梁又期望政府可向國家爭取在極地探索、深海探索及考古探索等方面向港澳招聘人才。

據悉，政府內部未掌握實際符合資格的人數，但已有最少一名教授級「心水人選」。至於會否考慮私人機構的研究人才，據了解孫東在會上未置可否，但提及獲選者所屬機構需提供資助。

創新科技署長潘婷婷昨於「創新科技嘉年華2022」傳媒預覽活動中稱，該署全力支持創科局選拔工作，如在大學、研發中心、政府部門和科研機構等招募，署方已聯絡相關機構，邀請他們物色及推薦人選，由該署安排初選，進一步遴選則由內地部門處理。她又透露，因應中央首次在港選拔載荷專家，嘉年華將加入航天展覽，展品仍待計劃。

政府今起將透過11間本地大學、政府5間研究中心等招募參加者。參選人須持博士學位及不少於3年科研經驗，體格、視力亦有要求，且註明參選人及其家庭主要成員應熱愛祖國。

相關字詞﹕載荷專家

上 / 下一篇新聞

學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句