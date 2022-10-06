載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選

梁熙關注政府日後如何推動航天科技產業，他引述孫東稱，期望未來有更多大學提供相關課程。梁又期望政府可向國家爭取在極地探索、深海探索及考古探索等方面向港澳招聘人才。

據悉，政府內部未掌握實際符合資格的人數，但已有最少一名教授級「心水人選」。至於會否考慮私人機構的研究人才，據了解孫東在會上未置可否，但提及獲選者所屬機構需提供資助。

創新科技署長潘婷婷昨於「創新科技嘉年華2022」傳媒預覽活動中稱，該署全力支持創科局選拔工作，如在大學、研發中心、政府部門和科研機構等招募，署方已聯絡相關機構，邀請他們物色及推薦人選，由該署安排初選，進一步遴選則由內地部門處理。她又透露，因應中央首次在港選拔載荷專家，嘉年華將加入航天展覽，展品仍待計劃。

政府今起將透過11間本地大學、政府5間研究中心等招募參加者。參選人須持博士學位及不少於3年科研經驗，體格、視力亦有要求，且註明參選人及其家庭主要成員應熱愛祖國。