中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡指出，團隊研發的納米顆粒呈球體狀，核心為生物兼容的氧化鐵納米顆粒，外層由約300條具備靶向和治療班塊雙重作用的「microRNA-146a」組成；設計令顆粒能自發進入斑塊細胞，有助調節與動脈粥樣硬化形成相關的炎症。研究成果已刊於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（The Proceedings of the National Academy of Sciences）。

論文第一作者、中大工程學院生物醫學工程學系博士畢業生柏芊芊稱，團隊將顆粒靜脈注射至有動脈粥樣硬化斑塊的小鼠，6次注射後，對比沒注射的小鼠，可減少主動脈中的三成斑塊、在主動脈根則可減兩成。實驗中亦見顆粒不會在主要內臟大量積聚或引起嚴重毒性等，可自然排出體外。

小鼠實驗起效 人體作用待研

團隊指出，納米顆粒的功效和需用劑量受不同動物的新陳代謝影響，對人體作用仍待研究。蔡宗衡補充，如要在人體研究，要先在狗、猴等動物中驗證安全性和療效，惟在港做這類涉道德問題的研究有一定局限，料需兩三年才可進入相關階段。