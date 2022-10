中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡指出,團隊研發的納米顆粒呈球體狀,核心為生物兼容的氧化鐵納米顆粒,外層由約300條具備靶向和治療班塊雙重作用的「microRNA-146a」組成;設計令顆粒能自發進入斑塊細胞,有助調節與動脈粥樣硬化形成相關的炎症。研究成果已刊於國際學術期刊《美國國家科學院院刊》(The Proceedings of the National Academy of Sciences)。

論文第一作者、中大工程學院生物醫學工程學系博士畢業生柏芊芊稱,團隊將顆粒靜脈注射至有動脈粥樣硬化斑塊的小鼠,6次注射後,對比沒注射的小鼠,可減少主動脈中的三成斑塊、在主動脈根則可減兩成。實驗中亦見顆粒不會在主要內臟大量積聚或引起嚴重毒性等,可自然排出體外。

小鼠實驗起效 人體作用待研

團隊指出,納米顆粒的功效和需用劑量受不同動物的新陳代謝影響,對人體作用仍待研究。蔡宗衡補充,如要在人體研究,要先在狗、猴等動物中驗證安全性和療效,惟在港做這類涉道德問題的研究有一定局限,料需兩三年才可進入相關階段。