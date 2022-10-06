前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」

昨日出席官員包括財政司副司長黃偉綸、房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪、金管局總裁余偉文等。陳茂波會後表示，與議員交流大致分6個範疇，包括土地發展、房屋、交通運輸與物流、金融服務、創新科技及商務經濟。他形容，交流會可與70多名議員溝通交流，「撞擊」意見，有助政府了解民情和業界想法。立法會主席梁君彥期望政府可積極考慮議員意見，納入新一屆政府首份《施政報告》。

《施政報告》關注點之一是房屋土地，被問到土地及房屋供應統籌組和公營房屋項目行動工作組的「百日報告」會何時遞交，陳茂波稱兩個小組會在現屆政府上任百日內提交報告，特首收到後會批示。有與會議員引述房屋局長何永賢於會上稱，政府即將公布私人參建公營房屋的調整方案，並強調不會放棄現時「土地共享先導計劃」，但相信有關先導計劃的細節會有調節。

吳秋北倡發展郊園邊陲 官員稱暫無意

工聯會立法會議員吳秋北表示，在會上建議政府開發不同土地來源，包括郊野公園邊陲位置建屋。他又建議政府在內地購買住宅單位，供公屋輪候者特別是長者可多一個選擇到內地居住。選委會界別議員管浩鳴則引述與會官員稱，目前造地計劃主要集中綠化地、棕地及交椅洲填海項目，暫無意發展郊野公園邊陲。

林健鋒促減子女稅免印花稅搶人才

下月初將舉行國際金融領袖投資峰會，被問到政府本月內有否機會放寬入境檢疫至「0+0」，陳茂波未有正面回應，稱出席峰會者反應熱烈，「有信心可以成功舉辦」。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒希望，在不影響醫療系統下可盡早鬆綁至「0+0」。他又稱已促請官員在《施政報告》「落重藥」，為人才提供房屋、教育等優惠配套政策，例如子女免稅額、子女教育扣稅、豁免「買家印花稅」等。