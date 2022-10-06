院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血

今年輸勞3535 多院舍落成盼續放寬

據勞工處數字，津助院舍、合約院舍、私營或自負盈虧院舍當時分別獲批輸入214、203及3118名護理員，私院佔最多。陳志育估計現時私院人手短缺至少25%，不論照顧員及護理員，或護士及物理治療師等專職醫療人員皆不足。他說，隨着多間大型院舍將在古洞等地落成，涉逾千宿位，必須繼續放寬輸入外勞，短期才能填補人手空缺。

社署護理畢業生三成留社福 促檢討

社署2015年推出青年護理服務啓航計劃，資助青年入讀兩年制兼讀課程，在安老或康復服務單位邊學邊做，首5個年度招收1158名學員，社署數字顯示至今603名學員已畢業，343人畢業後繼續受聘於社福服務單位，僅佔招收學員約三成。計劃2020/21年度改善後，至今招收818名學員。

陳志育促請政府檢討為何未能挽留年輕人留在安老業，亦須制訂安老業長遠人力資源發展政策，設獨立專業職系，涵蓋長者健康護理、個案管理等工作，協助建立晉升階梯，「讓年輕人看到有前景」，才能吸引本地人入行。

社聯：須提升薪酬設晉升階梯

社聯行政總裁蔡海偉表示，社聯與社署去年調查顯示資助院舍有約兩成空缺，欠1.1萬人手，隨着人口老化及成年勞動人口下降，相信找到人入行機會亦將減少。

蔡認同應優先本地招聘勞工，但相信面對目前人手短缺情况，輸入外勞「是無辦法之中的辦法」，若日後政府准許資助院舍輸入外勞，院舍亦需要有外勞住宿等配套。他說個人照顧工作員平均月薪僅1.9萬元，工作辛勞，若要吸引年輕人入行，必須提升薪酬及設晉升階梯。

（施政報告˙長者篇）