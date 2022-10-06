港聞

港聞一

院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血

【明報專訊】第五波新冠疫情觸發政府放寬安老院及殘疾院舍申請輸入外勞規定3個月，包括首次准許資助院舍輸入護理員，為人手短缺「撲火」，勞工處最新數字顯示，3535名護理員獲批輸入，超出過去兩年獲批總數。安老服務協會主席陳志育認為，上述數字及疫情突顯安老人手短缺嚴峻，面對高齡海嘯，「政府無法再迴避，要痛定思痛」，長遠不能只靠輸入外勞，必須下決心制訂安老業人力資源長遠發展政策，設獨立專業職系及晉升階梯，吸引本地年輕人入行。

今年輸勞3535 多院舍落成盼續放寬

據勞工處數字，津助院舍、合約院舍、私營或自負盈虧院舍當時分別獲批輸入214、203及3118名護理員，私院佔最多。陳志育估計現時私院人手短缺至少25%，不論照顧員及護理員，或護士及物理治療師等專職醫療人員皆不足。他說，隨着多間大型院舍將在古洞等地落成，涉逾千宿位，必須繼續放寬輸入外勞，短期才能填補人手空缺。

社署護理畢業生三成留社福 促檢討

社署2015年推出青年護理服務啓航計劃，資助青年入讀兩年制兼讀課程，在安老或康復服務單位邊學邊做，首5個年度招收1158名學員，社署數字顯示至今603名學員已畢業，343人畢業後繼續受聘於社福服務單位，僅佔招收學員約三成。計劃2020/21年度改善後，至今招收818名學員。

陳志育促請政府檢討為何未能挽留年輕人留在安老業，亦須制訂安老業長遠人力資源發展政策，設獨立專業職系，涵蓋長者健康護理、個案管理等工作，協助建立晉升階梯，「讓年輕人看到有前景」，才能吸引本地人入行。

社聯：須提升薪酬設晉升階梯

社聯行政總裁蔡海偉表示，社聯與社署去年調查顯示資助院舍有約兩成空缺，欠1.1萬人手，隨着人口老化及成年勞動人口下降，相信找到人入行機會亦將減少。

蔡認同應優先本地招聘勞工，但相信面對目前人手短缺情况，輸入外勞「是無辦法之中的辦法」，若日後政府准許資助院舍輸入外勞，院舍亦需要有外勞住宿等配套。他說個人照顧工作員平均月薪僅1.9萬元，工作辛勞，若要吸引年輕人入行，必須提升薪酬及設晉升階梯。

（施政報告˙長者篇）

相關字詞﹕輸入外勞 安老院 長者照顧 施政報告前瞻

上 / 下一篇新聞

學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句