學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士

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明報記者 陳柔雅 廖俊升

政府統計處推算，撇除外傭，年滿65歲長者佔比將由2019年18%急增至2034年31%，屆時超過30年逾三分之一人口是長者。社署數字顯示，截至今年8月底，逾2.1萬人正輪候資助安老院宿位，津助或合約院舍平均輪候41個月。

本身是家庭醫生的李國棟表示，第五波疫情不少染疫長者紛紛到醫院求醫，反映基層醫療服務不足，未來應加強基層醫療發展，着重預防疾病，長遠減少長者患上慢性疾病的風險，長遠減低對公營醫療服務及院舍的負擔。

李盼康健中心長者護理中心融合

李國棟建議政府設立基層醫療管理局，統籌及監管基層醫療服務，同時應就基層醫療人力發展長遠規劃，包括增加護士的基層醫療培訓，例如容許登記護士到院舍臨牀實習等，長遠推動更多醫護及專職醫療人員在社區服務。他希望加強地區康健中心與長者日間護理中心服務融合，同時加強家庭醫生與地區康健中心合作。

院友未必需護理 社聯倡建長者屋

身兼基層醫療健康發展督導委員會委員的社聯行政總裁蔡海偉，呼籲政府制訂長遠政策應對人口老化，涵蓋社福、醫療、住屋等範疇，除改善體弱長者照顧，也要提升長者生活質素。他認同要透過增加社區照顧服務及改善基層醫療，以減對院舍需求及依賴。他說，不少非政府機構營辦社區藥房或診所，建議加強地區康健中心與非政府機構協作，擴大基層醫療網絡。

蔡海偉指出，政府在未來公屋發展項目預留約5%樓面面積興建社福設施，料院舍宿位問題未來5至10年會改善。他關注部分住院舍的長者未必有護理需要，反而有住屋需要，在人口老化及移民潮下，獨老與雙老家庭將增加，政府應探討興建長者住屋或宿舍，由非政府機構營運並安排社工管理，協助能自理的長者居家安老。

安老人手與院舍宿位長年不足，李國棟認為長遠需在安老業設立晉升階梯，例如設立護理計劃員等新職位，推動行業專業化，吸引更多年輕人入行。他建議政府可探討日後將「方艙醫院」改裝成為院舍，甚至改為長者宿舍，協助更多長者居家安老。

周倡長者中心轉型 更多上門照顧

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，院舍宿位增速難以追上人口老化速度，未來不止興建院舍，應把握疫情帶來的契機，改善基層醫療，「不要令長者一有事就去急症室」或因體弱而住院舍，透過提供基礎及預防性的醫療照顧，「從根本着手解決問題，最有降低對院舍的需求」。他說香港長者入住院舍比率7%，屬全球之冠，惟很多長者並不想入院舍，促加強社區照顧服務，「令居家安老政策不是空談」。

周永新建議加強長者健康中心及地區康健中心合作，亦可讓每名長者到長者健康中心登記，每年享有至少一次健康檢查。他建議整合現有資源，包括長者中心應轉型，不止提供康樂活動，應教授長者醫療知識或提供更多上門照顧服務。

（施政報告˙長者篇）

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