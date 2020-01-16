【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲

帖文一出，網民反應熱烈，截至今日凌晨零時，吸咗逾1.2萬個「哈哈」同埋逾6000個「讚好」。

填詞人梁栢堅留言就引用政府官員成日放喺口唇邊嘅「說好香港故事」，獲逾千個「哈哈」及「讚好」；前資深體育記者伍家謙都有湊熱鬧，話「奧蘇有冇話打147易過用個app？」，147即係滿分杆。

Marco亦都喺記招解畫，話來港海外球手都有下載「安心出行」，仲同佢哋解釋香港防疫政策，而且發現Mark（施比，Mark Selby）嚟咗兩日已經獲發藍碼，但應該係黃碼，大家都唔知點解會咁。

另外，男子花劍運動員張家朗噚日喺一個活動話，未實施「0+0」，「0+3」已經方便運動員返港訓練，因為佢哋要做協調同練習，但以往喺檢疫酒店只能做到低強度練習，亦做唔到對打。出席同一場合嘅行政會議成員高永文話，佢自己都係非常急切同盼望香港走出新冠，可以喺復常路上走得快啲，包括放寬社交距離措施，但就強調要穩步向前同非常小心。