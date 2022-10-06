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2022年10月6日星期四
港聞二
學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
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【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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