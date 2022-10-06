果皮製降解杯管 中六生奪發明獎

意念取自紅茶菌 95℃耐30分鐘

迦密柏雨中學團隊研發的紅茶菌即棄餐具，於「日內瓦國際發明展2022」奪銀獎。成員關澔庭稱，發明意念源自市面「紅茶菌」產品，為紓緩廚餘問題及降低成本，他們將原材料由紅茶改為柚子皮等果皮，加入紅茶菌溶液及酵母發酵後，在表面取得薄膜，再放在模具及烤焗，最終製成杯或飲管。她稱實驗期間發現，酸鹼度pH2.3取出的「紅茶菌」薄膜經烤焗有更強韌性及防水性能。

關澔庭續稱，他們參考國際檢測標準，發現產品的致癌物丙烯酸胺遠低於餅乾、咖啡的含量上限。而製成品可在95℃耐受30分鐘，比市面同類紙製產品更耐用。杯及飲管成本為每個1.5元及3毫，相信低成本有助普及，下一階段將研究加強抗菌能力。

理大便攜超聲波 更準確測肝硬度

另一參展的理工大學團隊，研發出超聲波測量工具Liverscan，尺寸與手掌相若，獲「日內瓦國際發明獎網上特別版2021」銀獎。理大生物醫學工程講座教授鄭永平稱，以往診斷肝纖維硬化採用方式包括侵入式的活體組織檢查及血液檢查，前者不宜重複進行，後者在區分纖維化程度有局限，其團隊研發的實時超聲影像引導專利技術則可於5分鐘完成檢查，更準確診斷肝硬度。

「創新科技嘉年華2022」由創新科技署主辦，於香港科學園舉行，共54個機構及政府部門參與，市民免費參觀。