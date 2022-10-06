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疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍

【明報專訊】樂施會昨日發表報告，分析本港在新冠疫情爆發前後的貧窮及就業狀况，發現本港最貧窮及最富裕的一成住戶，其月入中位數差距由疫情前的逾33倍擴大至逾46倍，反映疫情下本港貧富懸殊情况愈見嚴重。樂施會總裁曾迦慧形容差距已到臨界點，促請政府延長或檢討多項紓困措施，包括延長臨時失業支援計劃至本年底、調高最低工資至45.4元。

樂施會《香港貧窮狀况報告：疫下本港貧窮與就業面貌》分析政府統計處2019年至今年第一季的數據，將住戶按月入中位數水平分成十個等份，發現最貧窮組別收入中位數由2019年疫情前3500元下降至本年首季2700元，跌幅逾兩成；同期最富裕組別月入中位數則由12萬元升至12.7萬元，升6.3%。

稱臨界 樂施倡延失業金增最低工資

曾迦慧稱，兩者月入中位數差距由33.3倍擴大至46.3倍，反映貧富懸殊在疫情下愈見嚴重，形容「差距已到臨界點」，促特首李家超在本月19日發表的《施政報告》中，提出協助解決貧富差距的政策，建議政府延長臨時失業支援計劃至本年底，料額外有12萬人受惠；以及調高最低工資至45.4元，最少惠及近34萬名低薪工友，並盡快實行每年一檢。

貧者失業率26% 零售食宿重災

報告又指出，今年首季家庭月入低於全港住戶入息中位數一半的貧窮人士失業率達26.1%，而非貧窮人士失業率僅3.4%，62%貧窮人士為40歲或以上。對比前年及去年疫情高峰時期分別69.1%及73%貧窮人士失業達兩個月或以上，雖然今年首季回落至59.8%，但仍有四分之一失業逾半年，其中零售、住宿和餐飲服務及低技術工種屬失業重災區。

樂施會助理研究及倡議經理梁名峰表示，低收入人士主要從事服務業，較易受防疫措施影響，如晚市禁堂食及每枱人數限制等，導致失業或工作時數大減。曾迦慧補充，即使政府今日起放寬食肆每枱人數及宴會人數上限等，但仍未全面復常，「唔覺得年底或明年頭（貧窮人士就業率）即刻變番正常或疫情前」。

建議津貼僱主聘中高齡失業者

樂施會向政府提出多項短、中、長期建議，除延長臨時失業支援計劃及調高最低工資，亦促請政府延長在職家庭津貼最低工時要求的措施，進一步下調最低工時要求至36小時，讓從事臨時工或散工市民受惠；以及調整「中高齡就業計劃」津貼金額，向聘用40歲或以上失業人士的僱主增加1000元資助金額等。

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