凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款

欠77萬元積金供款涉580員工 凱施未回覆

酒店及餐飲從業員協會聲明，指凱施餅店約有800名員工，工會得悉拖糧後即與餅店聯繫，管理層本周二晚緊急起草內部通知，昨早向員工發布；工會表示約七成員工能準時出糧，部分員工則受影響，得悉公司正努力尋求解決方案，工會希望僱主能盡快兌現承諾，於周內向員工發放欠薪。

積金局稱高度重視事件，指凱施餅店在8月供款期拖欠約76萬元積金供款，涉及約580名員工；8月前的供款期亦有零星拖欠，涉及約1萬元。積金局早前在受託人報告中，得悉凱施餅店未有就8月強積金供款，已立即聯絡僱主要求補交；積金局將代受影響僱員追討，包括展開民事申索。積金局又表示，如凱施僱主未能於本月10日繳付9月份僱員強積金供款，亦將採取追討行動。

勞工處則呼籲受影響僱員，聯繫就近勞工處勞資關係科分區辦事處，處方將為他們提供適切協助。