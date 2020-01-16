凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款

【明報專訊】有逾40年歷史及有50多間分店的凱施餅店捲入拖糧及欠供強積金風波。酒店及餐飲從業員協會昨發聲明，稱凱施餅店涉拖欠員工薪金，勞工處昨回覆本報查詢稱知悉事件，已敦促僱主盡快清付僱員欠薪。積金局表示，截至上月供款日，凱施餅店累計拖欠8月及更早的強積金供款約77萬元，涉及逾580名員工。本報昨向凱施餅店查詢事件，至截稿前未獲回覆。
欠77萬元積金供款涉580員工 凱施未回覆
酒店及餐飲從業員協會聲明，指凱施餅店約有800名員工，工會得悉拖糧後即與餅店聯繫，管理層本周二晚緊急起草內部通知，昨早向員工發布；工會表示約七成員工能準時出糧，部分員工則受影響，得悉公司正努力尋求解決方案，工會希望僱主能盡快兌現承諾，於周內向員工發放欠薪。
積金局稱高度重視事件，指凱施餅店在8月供款期拖欠約76萬元積金供款，涉及約580名員工；8月前的供款期亦有零星拖欠，涉及約1萬元。積金局早前在受託人報告中，得悉凱施餅店未有就8月強積金供款，已立即聯絡僱主要求補交；積金局將代受影響僱員追討，包括展開民事申索。積金局又表示，如凱施僱主未能於本月10日繳付9月份僱員強積金供款，亦將採取追討行動。
勞工處則呼籲受影響僱員，聯繫就近勞工處勞資關係科分區辦事處，處方將為他們提供適切協助。
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