南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望

張欣宇：家屬心結未解 如何向前望？

張欣宇表示，早前收到海難家屬求助，希望跟進公開調查報告事宜，他認同，政府應向家屬公開調查報告，認為家屬若未能閱覽整份調查報告，難以解開心結，亦令事件未能了結。對於林世雄提出「向前望」，張欣宇稱：「（若家屬）心結未解開，如何向前望？」

張表示，南丫海難發生時，他剛入行任職見習工程師，數名遇難者同為見習工程師，是其圈內朋友，因此他個人對事件至今仍耿耿於懷，又說，現時有不少工程師培訓課程會以南丫海難為反面教材。他認為「真相要明明白白」，指遇難者家屬至今無法看報告內容是「不應該」。

他說，前廳交流會提出問題是第一步，亦初步了解到政府對事件的態度，之後或會透過撰文，以論述方式促請政府跟進，又不排除在立法會提出質詢，要求政府回應。

海難倖存者：政府態度要遇難者家屬原地踏步

南丫海難倖存者趙炳全稱，無法查閱完整的調查報告，問題並沒有解決，反問：「如何向前望？」他形容政府的態度是要遇難者家屬原地踏步。他稱，目前已難以就事故向任何人追究刑事責任，縱使現在可查閱完整的調查報告，「亦做不到什麼」，家屬目前只求「得個知字」，以還原事件的真相，認為要求是「很基本」，現時「連知道的權利都沒有」。

趙炳全稱，上屆政府已以私隱為由拒公開完整的調查報告，家屬因此難以得知事故的全副面貌，唯有運用最後手段，趙與另外兩名遇難者家屬今年6月入稟高等法院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因聆訊，法庭將於本月31日裁決。