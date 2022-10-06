港聞

港聞二

南丫海難 議員倡准家屬看完整報告 運物局長林世雄：向前望

【明報專訊】南丫海難事發至今10年，立法會議員張欣宇在出席立法會前廳交流會後表示，他在會上曾向運輸及物流局長林世雄建議，讓南丫海難家屬查閱完整海難調查報告，林世雄的回應是「向前望」。張欣宇認為家屬若未能了心結，難以向前望，有南丫海難倖存者亦認為，查閱報告了解真相只是基本要求，形容政府的態度是要他們「原地踏步」。

張欣宇：家屬心結未解 如何向前望？

張欣宇表示，早前收到海難家屬求助，希望跟進公開調查報告事宜，他認同，政府應向家屬公開調查報告，認為家屬若未能閱覽整份調查報告，難以解開心結，亦令事件未能了結。對於林世雄提出「向前望」，張欣宇稱：「（若家屬）心結未解開，如何向前望？」

張表示，南丫海難發生時，他剛入行任職見習工程師，數名遇難者同為見習工程師，是其圈內朋友，因此他個人對事件至今仍耿耿於懷，又說，現時有不少工程師培訓課程會以南丫海難為反面教材。他認為「真相要明明白白」，指遇難者家屬至今無法看報告內容是「不應該」。

他說，前廳交流會提出問題是第一步，亦初步了解到政府對事件的態度，之後或會透過撰文，以論述方式促請政府跟進，又不排除在立法會提出質詢，要求政府回應。

海難倖存者：政府態度要遇難者家屬原地踏步

南丫海難倖存者趙炳全稱，無法查閱完整的調查報告，問題並沒有解決，反問：「如何向前望？」他形容政府的態度是要遇難者家屬原地踏步。他稱，目前已難以就事故向任何人追究刑事責任，縱使現在可查閱完整的調查報告，「亦做不到什麼」，家屬目前只求「得個知字」，以還原事件的真相，認為要求是「很基本」，現時「連知道的權利都沒有」。

趙炳全稱，上屆政府已以私隱為由拒公開完整的調查報告，家屬因此難以得知事故的全副面貌，唯有運用最後手段，趙與另外兩名遇難者家屬今年6月入稟高等法院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因聆訊，法庭將於本月31日裁決。

相關字詞﹕前廳交流會 林世雄 南丫海難

上 / 下一篇新聞

學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
學者倡乘疫增基層醫療 減安老院需求 周永新促加強社區照顧 李國棟：應設管理局培訓社區護士
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
以老護老勢增 社聯倡訂照顧者政策
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
院舍人手缺兩成 業界促設專業職系吸新血
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
前廳交流 議員：何永賢稱調整私人參建公營屋 不放棄「土地共享」
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
舊訪問談反修例：由衷敬佩年輕人勇氣力量
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
凱施餅店拖糧欠供MPF 積金局代追討僱主供款
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
中大研納米顆粒 抑血管脂肪結塊
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
載荷專家今起招募 消息：已有最少1人選
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
被「私了」律師：見堵路砸店 罵黑暴遭毆 稱全程「只係諗唔好死」 看不清施襲者容貌
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
青年撞警判勞教 官：學尊重執法者
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
催淚彈射寓所被索償 警獲准延期交文件
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴指原審充控方
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
螺旋槳擊斃乘客 船主認瞞超載否認危及他人
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
訛稱退款誘購療程 美容經理囚兩月
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
疫下貧戶薪減富戶升 入息差距擴至46倍
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
果皮製降解杯管 中六生奪發明獎
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
求職電騙增2.5倍 刷單案熱門 警「視伏器」1.3萬宗案件資料 助市民辨風險
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
大灣區GBA專題：深圳商場設「健康電話亭」 享港式醫生諮詢服務
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】傅家俊花句鐘教桌壇行家用「安心」 伍家謙問：奧蘇有冇話打147易啲
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】8傑青體壇佔半 張家朗：盼港多辦國際賽
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】張欣宇倡北環線南延 料古洞25分鐘到九龍塘
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】引《孟子》梁惠王問 許正宇話外訪要帶利 原文孟子回應「義」比「利」重要
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】生產力局、教聯航天科普計劃 13至17歲可參加
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句
【Emily】Rick and Morty疑現暗喻反修例字句