「一輩子只相信自由」 李怡台北逝世 享年86

數周前確診新冠 印刻：年底出版回憶錄

李怡兩女李小蕾和李小蓓昨於李怡的facebook專頁發出公告，宣布李怡昨早9時在台北逝世。台灣中央社報道，李怡告別式將於10月22日在台北市立第二殯儀館舉行。陶傑表示，李怡數周前確診新冠病毒住院，一度發燒。李怡去年11月曾因心肌梗塞送往台大醫院治療，一個月後他在專頁發文表示大致康復，他撰寫的《失敗者回憶錄》因而暫停一個多月。專頁今年9月19日發文指作者有病，至昨日前未再更新。台灣印刻文學總編輯初安民說，預計12月或明年1月，會替李怡出版回憶錄。

李怡本名李秉堯，1936年生於廣州，後移居香港，畢業於左校香島中學，參加中國高考因身體關係未能考上，改為在香港的左派機構上海書局工作，先後任職發行部和編輯部。李怡1956年開始投稿報刊，展開66載的筆耕生涯，1970年與友人創辦《七十年代》雜誌，一直擔任總編輯。雜誌支持中國文化大革命和保釣運動，對保釣的表態令他走紅。

《七十年代》到《九十年代》

從撐文革保釣到反共批共

《七十年代》1979年因報道「魏京生案」和「鄧小平反民主」，被禁銷中國。李怡曾表示，《七十年代》當年連發3篇社論質疑中共禁止雜誌入境，並發刊一篇〈中共特權階層〉得罪時任國務院港澳辦主任廖承志，廖要求新華社時任社長王匡把《七十年代》「徹底搞垮」。1981年李怡宣布脫離左派，並放棄他所創辦的「天地圖書」出版社的管理權。

1984年雜誌改名為《九十年代》，點評兩岸時事，長期報道台灣民主運動，先後被台灣和中國查禁，雜誌於1998年停刊。李怡亦曾為《信報》、《亞洲華爾街日報》和已停刊的《蘋果日報》撰寫政治評論，經常公開批評中共。

4月受訪 稱《港區國安法》實施後離港

李怡今年4月在台向中央社表示，《港區國安法》實施後決定離港，又以「雞蛋扔在高牆上，每一顆都有自己的靈魂」，勉勵香港年輕人不要小看自己。他又談到報紙容納不同意見，能彰顯公信力，若整個社會只剩下一種聲音是不健康的，「我一輩子只相信一件事，是自由；而自由中最重要的，就是言論自由」。

陶傑讚揚李怡「為弱小仗義，為自由呼號，秉常識執言」，是讀書人的標本，自由主義知識分子的典型，是香港的伏爾泰。

彭志銘表示，李怡出身左派，曾訪問重要人物，熟悉左派脈絡，撰寫政評深入透徹，堅持憑歷史講道理，他晚年撰寫《失敗者回憶錄》說往事評時局，相信他仍「有好多東西想講，未講完」，對李的逝世感非常可惜。