大灣區GBA專題：參與內地藝術品拍賣有門路

明報記者 龍彩霞

字畫較瓷器受歡迎 易收藏兼具升值潛力

今年上半年，美國已故藝術家安迪華荷的名作《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）》佳士得拍賣會上以1.95億美元（約15.2億港元）創下有史以來第二高的拍賣紀錄。

據拍賣行及市場消息透露，近年願意一擲千金，以天價投得心頭好的買家，多數來自內地。他們或許未必懂欣賞古玩字畫，卻懂得其投資炒作的價值。富豪看中現代著名畫家，如張大千、齊白石、傅抱石等人作品，在市場上有價有市，近年他們的字畫成交價屢創新高。

在中國的藝術品拍賣場中，字畫較瓷器受歡迎，主因易於收藏，且會升值，「手持大筆資金，又不知投資什麼，便去買古董」。今年春季拍賣會中，除了部分名家的手筆外，其他作品的估值，約數千到數萬元不等，對收藏家而言，入場門檻算低。根據相關研究報告指出，在中國過去的10年間，藝術品的平均每年收益率已經達到了19%左右，雖說近兩年經濟政策的調整，使藝術品成交率與收益有降低的趨勢，但是整體成交額仍呈現上升趨勢，更有專家預測中國未來5至10年間，藝術品的收益率有可能會超過股票、房地產等的回報。

要了解拍賣行背景及審查制度 免購假貨

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀不時會向客戶提供藝術品投資的意見，她認為這類藝術品甚有升值潛力，但投資者不宜過分樂觀。「雖然入場費低，故要視為中長線的投資，主因藝術家未必成名，令作品的身價未能上升。」她建議，投資者最好抱着購買「消費品」的心態投資這類作品。同時，張亦稱參與競投前，要了解拍賣行的背景及審查制度，避免購入假貨。

內地專門介紹藝術品網站「惜畫網」發表評論指出，中國藝術品市場因為人民生活條件提升，且投資額不大，又能點綴家居，同時帶來可觀的收益，這些特點讓當代書畫藝術品更受青睞，令書畫藝術品市場前景秀麗。事實上，有不少報道指出藝術品市場創出天價成交，例如中國富豪劉益謙2016年花2.7億港元買下張大千的《桃源圖》，創下張大千個人作品的拍賣紀錄；萬達集團董事長王健林花1.72億元人民幣買下畢加索的《兩個孩子》。

但以上這些都是有錢人玩意，身為普通投資者，這時候可以選擇當代並不出名或者稍微有名聲的書畫藝術家作品作為投資收藏。不過，要留意藝術品屬長線投資，當買入藝術品後需要5至10年左右的時間，手中的收藏品才會增值到理想的價值。「惜畫網」指書畫市場的發展前景樂觀，目前古今中外大畫家作品的單幅價格已經突破了百萬、千萬元大關，中等畫家的單幅價格也達到了幾十萬或以上，即使是稍有名氣的畫家，其作品的價格也已經漲到了十萬至幾十萬。

大灣區投資者想收集藝術品時，可以參考市場報告，投資或作收藏可以瞄準藝術品的價值。近期胡潤研究院發布《2022胡潤中國藝術榜》（Hurun Most Successful Chinese Living Artists 2022），榜單內容為前100名中國在世「國寶」藝術家按照2021年度公開拍賣市場作品總成交額的排名。《2022胡潤中國藝術榜》100名上榜藝術家總成交額42.9億美元，比去年增長32%。上榜門檻回升至550萬美元，是去年的6倍。11名藝術家成交額過億，比去年多5人。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「藝術家個人品牌的價值比5年前、10年前更加集中，今年前10名上榜藝術家總成交額佔整張榜單的56%，5年前這一比例為50%，10年前為45%。」報告亦指「15年來，只有287名藝術家上榜，老牌藝術家很難被取代，他們的收藏家也比較穩定。近代中國最受關注的藝術大師張大千、趙無極、齊白石、吳冠中、傅抱石等。」

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