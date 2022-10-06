悅和醬園未接搬遷通知 甯漢豪：換地經營非政策

甯：盼助對經濟有增值者升級轉型

甯漢豪昨出席立法會前廳交流會後回應稱，本港約有1500公頃棕地，明白棕地仍有經濟活動，只收回一半約800公頃而非全面取締。目前有不同方法協助棕地作業者，包括改善補償、簡化行政手續及短期租約用地等，長遠會發展多層工廈，年內在立法會交代。她稱，若每個受影響的棕地都要「一換一」，以同一便宜租金繼續經營，並非政府政策，並盼協助對經濟有幫助有增值的棕地作業升級轉型，若個別作業對本港經濟發展特別重要，力度或會大一點。

悅和：轉型非一時三刻 傳統工業仍有意義

悅和醬園第三代傳人龐中衡回應稱，理解政府需發展新市區及促進工業轉型。他說，並非不願搬遷或貪圖政府補貼，惟認為政府未有理會中小企的困境，醬園過去10年一直提升自身技術及力求轉型，然而資源及時間有限，難以於短期內達到政府近年推行的「工業4.0」。他說，作為歷史悠久的廠房，轉型並非一時三刻，亦認為傳統工業仍有意義，「醬園喺社會上無生存價值，就不會生存到今時今日」。他盼政府提供合理搬遷時間及協調部門安排，以縮短申請新廠房的牌照及審批程序。