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泥頭車撞巴士尾9人傷 屯公支路一度封閉

【明報專訊】一輛重型泥頭車，昨午駛至屯門公路支路近藍地交匯處時，疑收掣不及猛撼前方一輛九巴車尾，因撞擊力頗大，兩車再衝前近50米始停下。意外中，泥頭車司機及8名巴士乘客受輕傷清醒。意外起因仍有待警方深入調查。

泥頭車撼橋石壆 司機自行爬出

意外中5男3女巴士乘客受傷，年齡介乎19至76歲，分別擦傷頸或手，救護員即場初步治理及分流，再由救護車送往屯門醫院；34歲姓劉泥頭車男司機自行爬出車廂，擦傷嘴及手，同送院治理。67歲姓李的巴士車長沒有受傷，其後在現場協助警方了解事件經過。

事發於昨午1時許，劉駕駛泥頭車沿屯門公路支路往元朗方向行駛，至近藍地交匯處虎地巴士站對開時，疑收掣不及猛撼前方巴士車尾，泥頭車再剷向左邊分隔單車徑及行車線的石壆，掃毁約20米鐵柱及鐵欄，再撼向上橋位的石壆與防撞欄始停下，泥頭車車頭嚴重損毁，擋風玻璃爆裂。巴士被撞衝向右邊往虎地的路口，撞毁車速指示牌，巴士車尾嚴重損毁凹陷。

兩車相撞後碎片及零件散落一地，行車線滿佈油漬。警方到場臨時封閉涉事屯門公路支路，現場遺下多條胎痕，正調查會否與意外車輛有關。九巴回覆查詢稱，一輛63X線巴士駛至屯門虎地巴士站附近，懷疑被一輛泥頭車撞向車尾。九巴已派員慰問傷者，並會配合警方調查。

相關字詞﹕藍地交匯處 交通意外 屯門公路

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