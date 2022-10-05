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建造業貪污投訴增六成 廉署推誠信懶人包

【明報專訊】廉署去年接獲174宗涉及建造業貪污投訴，較前年109宗上升近六成。署方去年9月底起推出「啟動『誠』建商」約章，讓建築公司自行承諾執行誠信政策和參與培訓，至今逾230間建築公司參與；同時製作「誠信風險管理」懶人包，協助業界自行識別高誠信風險項目，制定相應控制措施。

廉署防貪處助理處長霍廣文認為，簽署約章反映公司管理層重視誠信，相信潛移默化下，公司由上至下會朝着相關方向進發；又計劃最快明年初增設「招聘工人程序」懶人包。

霍廣文指出，過去3年，年均接獲逾百宗有關建造業的貪污投訴，主要涉及分判和物料判授、工人招聘、發放工程款項及工程監督等。他認為工程涉及金額龐大，程序複雜，故貪污風險相對較高。今年其中一宗個案，涉及一名項目經理為酒店的1億元維修工程招標，無申報其兒子為其中一個投標者；其兒子雖未中標，惟在項目經理游說下，酒店最後抽出2300萬元工程予其兒子公司，該經理與一名工程公司董事被控串謀詐騙罪成，後者被判囚39個月。

廉署因應業界工作程序和分析過往個案，歸納20個誠信風險，推出約100個控制措施，製作懶人包供建築公司參考使用，涵蓋報價方式採購、招標、企業誠信與管治，及員工管理4類範疇。相關公司可檢視內部誠信風險，採取預防、偵測和教育3類措施堵塞貪污漏洞。霍形容建造業防貪措施如打疫苗，防範病毒入侵不但要做好外部防禦措施，亦應提升自我抵抗力；由於誠信風險管理在業界是較新穎做法，故製作「懶人包」協助，至於日後會否強制規定業界推行風險管理，他稱暫未有相關方向。

發展局自去年3月起，將建築公司執行誠信政策及安排人員參與誠信培訓，列為申請成為公共工程承建商的要求；建造業議會的註冊專門行業承造商制度下約有8000間公司，今年4月起同時須符合相關註冊要求。議會註冊專門行業承造商制度專責委員會主席陳志超指出，「誠信管理」是六大註冊核心元素之一，註冊每3年更新一次，公司需「做足工夫」才會獲批。他認為規模較小的公司礙於人手有限，加上在管治文化上未必有足夠經驗，相信「懶人包」有助他們推行防貪風險管理。

相關字詞﹕建造業議會 誠信風險管理 廉政公署

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