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喵坊提青衣覓地 謝展寰：需時跟進

【明報專訊】本港唯一回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」（下稱喵坊）位於元朗創新園（前稱工業邨）的廠房租約年底屆滿，事件引起關注。環境及生態局長謝展寰昨日表示，當局上周五已收到喵坊對土地要求的資料，局方與發展局及地政署等部門需時跟進。

稱港有其他廠 經改動數月內可收飲品盒

謝展寰昨日表示，本港有其他紙張回收廠，只需作改動及加裝相關機器，相信數月內可回收紙包飲品盒，加上當局已在屯門環保園成功招標一間大型紙漿廠，亦能回收紙包飲品盒，預料2025年投產，認為相關計劃可擴大回收渠道，強調並非為取代喵坊，期望能物色可用土地，讓喵坊繼續經營。

喵坊聯合創辦人葉文琪回應稱，上周五向局方提出的土地為青衣太古漆廠，他稱該廠已荒廢至少10年以上，約2500平方米用地亦已交還政府，期望當局考慮批出用地。

喵坊：其他廠收「三紙」混飲品盒或價值降

葉文琪又表示，不太擔心預計2025年投產的屯門環保園大型紙漿廠竣工後會取代喵坊，認為各紙漿廠可以共存，一同推動本港環保回收工作。不過，葉質疑本港其他紙張回收廠加裝相關機器回收紙包飲品盒的建議，稱其他紙張回收廠主要回收「三紙」，即報紙書刊、辦公室用紙及紙皮，擔心廠房將「三紙」混合紙包飲品盒製成紙漿，會令提取的紙纖維價值降低。

相關字詞﹕謝展寰 喵坊 喵坊Mil Mill

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