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遷廠需5年 悅和醬園斥收地安排未明 「東北發展」建路2024啟 園方：補償不足規模勢縮

【明報專訊】繼逾70年歷史的「志記鎅木廠」被收地後，多間傳統老字號預計亦將被收地，涵蓋各行各業，包括每日為本港生產逾三成冰粒的屯門「德保雪粒」，及屹立80年的悅和醬園。悅和跟志記一樣，同納入古洞北新發展範圍，料最快需於2024年搬遷。悅和醬園第三代傳人龐中衡表示，至今未接獲政府正式通知需搬遷或收地安排，批評政府收地傾向以錢打發業務經營者，不但未有盡早通知經營者，亦未有完善配套安置傳統製造業，認為政府發展用地有欠平衡。

古洞北及粉嶺北新發展區2019年展開第一階段基礎設施工程；餘下階段將於2024至2031年進行基礎設施工程，預計將收回114公頃私人土地及清理133公頃政府土地，當局預計有302名業務經營者受影響。今年踏入80周年的「悅和醬園」正是其一。根據最新土拓署文件，古洞北及粉嶺北新發展區將進行餘下地盤平整及基礎設施工程，並擬於「悅和醬園」所在地興建D2道路，會將醬園用地一分為二。

憂成「喵坊第二」 不租元朗創新園用地

醬園第三代傳人龐中衡稱，早於數年前聽聞政府需發展東北，一直尋覓新址搬遷廠房，惟因應整個北區將作基建發展，目前只有位於八鄉及錦田的私人土地較合適。他表示，曾研究租用元朗創新園用地，惟該區租金昂貴，若設相若規模的廠房，月租高達100萬元，同時或面臨不獲續租的風險，憂成「喵坊第二」，故考慮買入私人土地作長久營運。

3萬呎用地 倘選址錦田八鄉縮水1/3

他續透露，家族早於1960年代買入目前廠房位於古洞的用地，面積約3萬呎。若以本月1日起，政府收回新界私人土地的第一級別（涉及發展的所需土地）特惠補償率推算，料醬園將可獲約4300萬元補償。惟龐形容，補償根本不足以讓公司另覓相等面積的工業用地，目前位於錦田及八鄉的私人工業土地，平均呎價約1500至2000元，料補償只夠重設21,000呎廠房。

龐除認為補償不足，亦指搬遷廠房工程浩大，前期工程包括規劃及向政府申請牌照等文件約3年，興建廠房約1年，轉移生產線約1年，前後保守估計需時5年，但至今未知何時收地。

指多廠被收需爭地

劉國勳倡新發展區留地供重設

民建聯立法會議員劉國勳稱，政府早於2018年已確立新界東北發展計劃，認為時間充裕，足夠業務經營者物色新的作業地方。然而，他亦指出目前正值政府收地，不少廠房都被收地，導致業界需競爭土地，令廠家愈來愈難覓新用地，而政府用作安置棕地作業者的多層式工廈仍未出爐。他認為政府應給予作業者更多政策支援，包括在新發展區預留土地，供他們重設廠房。

相關字詞﹕粉嶺北新發展區 古洞北新發展區 悅和醬園

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