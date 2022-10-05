【Emily】謝展寰探罕見病者 話會試搵內地藥廠

患者媽媽：最需要係藥

梓鍵因肌肉病變而四肢無力，環境及生態局長謝展寰噚日聯同中聯辦新界工作部長李薊貽，去到樂富探佢。梓鍵希望有關藥物盡快研發成功，仲向局長反映，話佢就讀嘅香港紅十字會雅麗珊郡主學校鄰近嘅傷健設施唔夠，希望當局加多啲。

梓鍵媽媽陳太就話，希望盡快有藥幫到阿仔，「呢樣就係我哋最需要嘅一樣嘢」。陳太又話，好多罕見病患者生命延唔延續到，都係要靠藥物，期望政府盡快將罕見病藥物納入名冊，另外提供多啲情緒支援畀患者嘅家庭。

患者話校外傷健設施不足

謝：計劃緊起電梯

謝展寰探訪後就話，罕見病者非常需要社會各界支持同打氣，佢讚梓鍵堅強、有理想，佢嘅奮鬥故事可以鼓勵其他同路人。謝展寰又話內地有藥廠研究緊相關藥物，會聯同李部長嘗試聯繫。對於梓鍵話學校附近嘅傷健設施唔夠，謝展寰話政府計劃緊喺學校附近增設電梯，會同其他部門傾傾，希望盡快起好。