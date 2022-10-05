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港聞
2022年10月5日星期三
港聞二
青發會自薦監察青年藍圖成效 智庫倡各區設「青年專員」 政府委員會增青年比例
葉兆輝：青年非只求溫飽 對政制民主有想法 MWYO營運總監倡讓年輕人參與社區事務
青年精神健康最低分 「政府處理問題只是講」
「衛署」指違廣州檢疫令 教授誤信遭騙384萬
寶馬貼浸大泊車證 「行政人員」疑酒駕自炒
涉酒駕過截查即調包 4人被捕3屬都大生
五旬消防總隊目跑步猝死
警放蛇搗5淫窟拘14人 7被票控無確保客掃安心
父子爭執高空擲餅罐 「鐵甲威龍」登門受襲拘兩人
遷廠需5年 悅和醬園斥收地安排未明 「東北發展」建路2024啟 園方：補償不足規模勢縮
「香港製造」屹立80載 昔因收地耗10年搬遷
喵坊提青衣覓地 謝展寰：需時跟進
建造業貪污投訴增六成 廉署推誠信懶人包
兒童性侵強制舉報 過來人：問問我意願 風雨蘭倡先做好情緒支援 容14歲以上受害人決定舉報
社工助保密與施害者分隔 過來人：倘須舉報會忍到成年
警設易受傷證人支援隊 減覆述經歷受二次傷害
大灣區GBA專題：穗千頃人工濕地 吸百鳥現新蟲 受污染果園改成 耗10年提升水質
大灣區GBA專題：專家：釋放「生態紅利」 吸新產業新人才
尊子漫畫
【Emily】闊別兩年出山 傅家俊：大師賽冇壓力
【Emily】民建聯填色比賽 冠軍作畫高鐵加共產黨旗
【Emily】談公民黨或解散 湯家驊：為何硬要站國家對立面？
【Emily】謝展寰探罕見病者 話會試搵內地藥廠
【Emily】3屆特首出席儀式 悼二戰為港捐驅者
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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