五旬消防總隊目跑步猝死

入職消防31年 遺一子一女

昨凌晨零時許，一名湯姓51歲男子在油塘三家村遊樂場足球場跑步期間暈倒地上，救護員接報到場，將事主送往聯合醫院，搶救後證實不治。事主死因待驗屍確定。

據悉，湯為休班消防員，育有一子一女，與家人居於附近政府宿舍，有身體病紀錄。消防處回覆稱，該名離世的消防總隊目隸屬牛池灣消防局，入職消防處31年，主要負責滅火及救援工作。處方對於有屬員離世感難過，已安排福利組人員聯絡其家人，提供一切適切協助。

指年逾35猝死多因隱性心臟病

醫生：行梯易喘應做跑步心電圖

急症科專科醫生彭繼茂表示，猝死指非預期性的突然死亡，一般與運動無關。他指，猝死以35歲為分界線，35歲以上猝死三大成因可能是隱性心臟病、中風及心跳紊亂，以心臟病最普遍。彭解釋，心臟所需的氧氣、血等依靠3條冠狀動脈供給，只要其中一條栓塞，即會影響血供應，令心肌壞死，造成猝死，惟發病時間難以推測，「可能係坐喺到睇睇吓電視就『唔喺度』」，而隨着年紀增長血管硬化，脂肪在血管壁凝聚，血管亦會收窄，可透過身體檢查及飲食、運動等方法預防。

彭又稱市民如行樓梯、行山時易氣喘、心翳，應做跑步心電圖等檢查，了解心臟功能。