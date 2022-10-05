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寶馬貼浸大泊車證 「行政人員」疑酒駕自炒

【明報專訊】九龍塘發生懷疑酒後駕駛交通意外。一名男子駕駛寶馬電動車於聯合道轉出窩打老道時，失控撞毁交通燈鐵欄，意外中無人受傷，男子酒精測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕。車輛擋風玻璃貼有浸大泊車證，被捕人與該校一名高層同名。

50歲「劉樂庭」被捕

浸大：無資料提供

據了解，被捕人為50歲男子劉樂庭，報稱科技行政人員。現場所見，涉案電動車檔風玻璃貼有浸大泊車證。翻查浸大網頁，該校一名高層同稱劉樂庭，為「暫任首席創新總監」，兼任校長資深顧問暨中醫藥學院榮譽教授，與浸大校長和一眾副校長並列「大學主管人員」。本報向浸大查詢該校高層是否被捕，浸大回應稱知悉昨凌晨於九龍塘一帶發生一宗交通意外，涉及一架貼上浸大校園停車證的車輛，事件正由警方調查，校方並無資料提供。

昨天凌晨近1時，一輛自訂車牌的藍色寶馬電動私家車，沿九龍塘聯合道西行，駛至窩打老道交界，擬左轉出路口時，失控剷上安全島，撞斷一支交通燈，再掃毁一段5米長鐵欄及一個垃圾桶，衝出窩打老道停於路中，寶馬車頭嚴重損毁，安全氣袋彈出，車輛及交通燈碎片遍地，其中一截鐵欄卡於車底。

案發九龍塘 撞毁交通燈鐵欄

警方接報到場調查，劉姓50歲男司機無受傷，在場接受酒精呼氣測試超標，錄得讀數逾70度，涉嫌酒後駕駛被捕，獲准保釋候查，本月下旬須向警方報到。涉事寶馬i4電動車於去年出廠，由起步至時速100公里只需3.9秒，肇事車輛新車落地一個多月，擋風玻璃貼有浸大的泊車證。

相關字詞﹕交通意外 酒後駕駛

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