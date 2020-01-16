「衛署」指違廣州檢疫令 教授誤信遭騙384萬

【明報專訊】一名大學教授早前接到冒認衛生署及公安的騙案來電，指他違反檢疫規定及涉刑事案件，教授3個月內先被轉走184萬積蓄，再按指示向銀行借貸200萬存入對方指定的戶口，至銀行職員發現，事主才醒覺受騙報警，共損失384萬元。警方初步調查後將案件列作「以欺騙手段取得財產」，由沙田警區刑事調查隊跟進，截至昨日無人被捕。
62歲事主姓陳，據了解為一大學教授，7月5日一名自稱衛生署職員致電其手機，指他違反廣州公安局的檢疫規定，稍後會再聯絡作進一步調查。同日，陳接獲一名自稱是內地公安的騙徒透過WhatsApp來電，指他涉及內地一宗洗黑錢案件，事主不虞有詐，應要求提供個人資料和住址以供「調查」。
假公安着交資料交款「擔保」
騙徒於7月20日透過WhatsApp要求事主提供其中國銀行戶口資料以「證明清白」，事主遂跟隨指示，同月25至29日發覺自己的銀行戶口，5日內共約184萬港元被轉到兩個本地銀行戶口。騙徒8月1日再要求存入多200萬港元作「擔保」，事主按其指示於上月26至27日到中國銀行貸款，並將借款轉帳至指定戶口，銀行職員其後發現交易有異常提醒事主，陳始知受騙，於上周六報案。
警方重申，任何人如觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。