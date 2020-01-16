葉兆輝：青年非只求溫飽 對政制民主有想法 MWYO營運總監倡讓年輕人參與社區事務

盼官員表態助反修例青年撤案底

葉兆輝一直有協助反修例入獄青年，他觀察到社會各界因為憂慮捱批，大多僅低調地協助甚至拒助這群青年。他期望政府官員公開表明社會應協助這些青年，同時以實際行動表態，撤銷因反修例運動入獄後已完成服刑者的案底。他倡議如果這群青年出獄兩至三年內沒有犯事，完成培訓和滿足一定要求後可撤銷案底。青年發展委員會副主席、立法會議員梁毓偉回應稱「暫時看不到是否可以撤銷這樣簡單」。他說，因社運而入獄者的青年比例大，學歷較高，認為政府需相應地調整更生工作以切合他們的需要。

麥美娟指藍圖涵創業置業等

葉：大人想法 何時聽青年所想？

民青局長麥美娟曾表示，青年發展藍圖將涉獵就業、創業及置業等範疇。葉兆輝指出這些只是「大人的想法」，「現在的問題是好似長官意志，『我教你去大灣區，有幾多着數』，年輕人會問：你幾時聽到我們想這樣？」他認為藍圖除了民生議題，亦應還原基本步闡述政府如何了解青年所想，及在制訂政策過程吸納青年聲音，而非只做「大龍鳳」。他舉例說，政府以青年自薦計劃聆聽青年意見，但計劃仍要篩選，「人們去同你講你都開心啦，仲要揀？」

葉維昌：可參考「參與式預算」計劃

MWYO營運總監葉維昌建議參考台灣、內地、新加坡等地已推行一段時間的「參與式預算」計劃，由政府撥出部分公共預算，市民就社區事務提交預案、討論等，MWYO曾在社區推行兩次相關試驗計劃，效果理想。他說，現時「青年參政」似乎只有開會的選項，參加諮詢架構的年輕人只佔極少數，社區事務有提案、遴選、辯論等環節供年輕人參與，同時可為政府減壓。他稱，反修例運動前已有不少地區報、社區關注組等，認為年輕人的初心是想改善社區，政府毋須抹煞與年輕人溝通的可能。

梁毓偉：同意諮詢架構吸更多青年聲音

梁毓偉稱，未來會加強與地區接觸，包括透過現有18區青年活動委員會和青年網絡定期在地區接觸年輕人。他同意諮詢架構應吸納更多青年聲音，認為只要不違法，曾參與反修例運動的年輕人也可參與。

（施政報告˙青年篇）