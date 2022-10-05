青發會自薦監察青年藍圖成效 智庫倡各區設「青年專員」 政府委員會增青年比例

明報記者 馮樂琳 鄭啟智

梁毓偉：過去青策欠宏觀 應配合整體人口政策

翻查以往的《施政報告》，不乏各式「青年政策」，梁毓偉認為，過去青年政策癥結在沒有扣連整體發展，「未有一個很宏觀的高度，看青年發展、未來應是怎樣」。他舉例，現時本港面對人才流失及短缺，青年政策應配合整體人口政策，期望藍圖能從宏觀角度規劃。

身兼選委會界別立法會議員的梁毓偉期望，政府青年藍圖出爐後，青發會具有職能監察措施落實及成效，定期檢視和更新內容，確保能與時並進及具前瞻性。青發會主席為政務司長陳國基，現為諮詢架構，問到是否需要改組或升格，以扮演監察角色，梁毓偉稱，藍圖尚未公布，討論架構轉變是言之尚早。梁預計，藍圖的工作重點範疇除了「四業」（創業、置業、學業、事業）及國民身分認同，亦會關注青年的「身心靈健康問題」。

倡設青年過渡屋 多管齊下減輕置業負擔

MWYO青年辦公室去年以焦點小組方式訪問61名不同背景年輕人，整合不同資料於今年4月發表《香港青年發展藍圖》，提出6個範疇82項青年政策建議，包括身心健康、教育、工作、公民參與、居住及社會關係重建。葉維昌表示，過往談及青年事務多前設為置業、向上流問題，惟不同階段的青年面對的問題有別，因此不同範疇的青年政策，理應環環相扣。

置業將是政府青年藍圖的重點之一。梁毓偉期望政府制訂青年置業階梯，建議短中期推出專為青年而設的過渡房屋，鼓勵以青年為對象的非政府組織投標營運，並結合新產業發展，例如在啟德和西九附近覓地為從事體育及文藝產業的青年提供過渡房屋。梁也提出，應多管齊下減輕青年置業負擔，包括提高「新按保計劃」的按揭成數上限，考慮推出漸進式按揭，以及為青年和新婚夫婦提供置業稅務優惠。

MWYO倡推租津 加快青年宿舍計劃

MWYO建議政府推行青年租金津貼試行計劃及加快青年宿舍計劃，葉維昌期望，有關計劃有助年輕人保留儲錢能力，作為日後置業或實現夢想的資本。MWYO研究員郭東旺補充，建議資助對象是月入低於兩萬元的年輕人，資助他們每月4000元租金，計劃為期3年，名額2000人，但單位租金不能高於市價，他希望計劃有助年輕人在該3年可計劃將來。

研究：青年上流速度放緩

上流困難是青年問題的多年關注點，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生團隊上月發表論文，分析政府統計處數據，發現1976至80年出生的人，其相對收入向上流動呈顯著放緩。以1966至70年出生者為例，在其21至25歲時的入息達入息中位數1.5倍的比例約14%，至31至35歲的比例增至近54%；比較1981至85年出生者，相同年齡階段達入息中位數1.5倍比例由5.8%增至約29%，升幅較早年出生者較慢（見圖）。

冀檢視招標採購制度 扶持初企

近年不時有指年輕人為輪候公屋放棄升職，亦有年輕人以創業為目標。梁毓偉稱，本港初創企業現時要在海外做出成績才獲政府注意，冀當局檢視招標和採購制度，在流程上扶持初創企業。葉維昌指出，不少年輕創業者反映因公司規模細、往績少而難以參與政府招標，亦因此影響海外市場對公司的信心，葉維昌建議政府整體改變採購清單、規定。

（施政報告˙青年篇）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676