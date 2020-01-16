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大灣區GBA專題：穗千頃人工濕地 吸百鳥現新蟲 受污染果園改成 耗10年提升水質

【明報專訊】在粵港澳鳥類生態走廊（意為連接因人類活動或建造而被隔開的野生動植物區域），有一處達1100公頃（相當於58個維園）的綠洲，為百餘種鳥類提供棲息地，這就是今年迎來10歲「生日」的海珠濕地。近兩年，有兩個昆蟲新物種在此處被發現，並以「海珠」命名。海珠濕地由「萬畝果園」改造而成，有香港環保團體稱，人工濕地亦有生態保護作用，並可讓市民更認識濕地。

明報記者 林迎

海珠濕地前身是「萬畝果園」，本有廣州「南肺」之稱，種植荔枝、龍眼、楊桃等水果供應廣州市場，小洲、侖頭、土華等7個村的3.6萬餘果農在此勞作生活。1990年代末，農地被用作建設工廠、養殖場，污水橫流，剩餘的果樹也因此減產。2012年，廣州市提出「只徵不轉」政策，出資46億元人民幣將約800公頃的果園收歸國有，但未有轉變其林地性質。同年，海珠濕地公園開園，經過一、二、三期建設，目前面積達1100公頃，相當於3個紐約中央公園、4個倫敦海德公園，是國內超大城市中心城區規模最大、保存最完整的濕地，若作商業開發價值可逾萬億。

食住行遊4場景 建果稻蟲魚鳥生態鏈

修復濕地的規劃過程中，保留傳統嶺南水鄉格局，在百年荔枝樹旁建起空中棧道，打造獨特的果林濕地景觀。廣州市城市規劃勘測設計研究院景觀所長胡峰稱，他們聯合中科院、廣東省科學院動物研究所、華南農業大學等團隊，為各類生物創造「食、住、行、遊」4類場景，構建果、稻、蟲、魚、鳥城央生態鏈。他舉例，基於水鳥行為模式設計了4座「鳥島」，增加鳥類棲息面積2.3萬平方米，「根據各類水鳥的腿長、翅長，定制5.3公頃水深合適、可安心起降的水鳥食堂，讓海珠濕地成為國際候鳥遷徙路線上的重要停歇站」。

入選國家農業遺產 花墟音樂節成文化品牌

海珠區濕地保護管理辦公室主任蔡瑩說，經過10年努力，濕地水質從過去的劣五類（中國水質分一至五類，劣五類為最差）提升到三類，空氣質素明顯改善，PM2.5比周邊平均低約20%，氣溫亦比周邊區域低0.5℃至1℃。海珠濕地近兩年連續發現兩個全球首見的昆蟲新物種，分別被命名為「海珠斯螢葉甲」和「海珠琺軸甲」，還擁有9個中國首次發現的新物種，鳥類則在10年間從77種升至187種。海珠濕地目前是粵港澳大灣區生態定位站（定點觀測生態環境的科研平台）、大灣區自然教育聯盟的一部分，未來將申報為國際重要濕地。

此外，公園內的「海珠高畦深溝傳統農業系統」入選中國重要農業遺產，濕地花墟、龍船景、濕地音樂節亦成為文化品牌，吸引遊客到此「打卡」。2018年公布的《廣州市濕地保護規定》還專門列出10條，永久保護海珠濕地。胡峰透露，未來將考慮把海珠濕地納入廣州國家植物園體系，將珍稀植物遷到此處，建立濕地植物「種源庫」。

穗人工濕地佔逾四成 近年修復3800頃

現時全廣州市濕地總面積共7萬公頃（見表），廣州市林業和園林局副局長吳敏稱，廣州堅持自然恢復為主、自然恢復與人工修復相結合的原則，近年修復面積達3800公頃。不僅海珠濕地由果園演變而來，還有由廢棄礦坑改造成的花都湖濕地公園。

跨境環保關注協會（CECA）對本報說，濕地分為近海與海岸濕地、河流濕地和人工濕地，廣州的人工濕地佔濕地總面積42.3%，有一定的生態保護作用，也是市民了解濕地生態的重要區域。CECA又稱，廣州的濕地保護法規較仔細，將濕地分為市級、區級，同時根據劃定自然保護區、濕地公園、濕地保護小區等區域以保護，保護嚴格程度逐級遞減。香港則有6640公頃內陸濕地，依《郊野公園條例》與《海岸公園條例》規管，所有類型的濕地一旦納入條例，保護規定都一致。

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