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兒童性侵強制舉報 過來人：問問我意願 風雨蘭倡先做好情緒支援 容14歲以上受害人決定舉報

【明報專訊】政府擬立法規定專業人士強制舉報懷疑虐兒或兒童性侵個案。有性侵受害人反對強制舉報，稱報警後是漫長而痛苦的蒐證程序，「被問他的陰莖有無插入你的陰道」，詳細盤問猶如二次傷害，形容陰霾比性侵更大。風雨蘭總幹事王秀容建議，先做好情緒支援，準備好才報案，如14歲或以上受害人要求不舉報，應予豁免。

勞福局冀明年交草案 未提如何保受害人私隱

勞福局表示期望明年上半年向立法會提交條例草案，稱諮詢文件中可舉報情况的例子僅供持分者討論立法建議，會於今年第四季向立法會匯報結果，但未回應如何保障性侵受害人私隱。局方稱，社署會參考持份者意見，包括非政府機構和專業團體，為強制舉報擬備實務指南，列舉例子，協助舉報者識別目標個案。

Christina （化名）5歲起持續受哥哥性侵犯，直至16歲向朋友透露，朋友再告訴社工跟進。當時她尚未成年，社工未得她同意下報警，她稱「愈求助愈無助」。當時她向警方錄口供，爸爸在另一間房看直播，「有人說錄影是相對溫和的程序，但我好難受，問得好仔細，問他（施害者）的陰莖有無插入你的陰道，我都無辦法回應……」她哽咽道。

通報引來母親指摘，Christina亦不再信任社工，說最大的傷害不是性侵，而是報警後一連串程序和難以處理的家人關係，並稱再遇嚴重的事情也寧忍氣吞聲。Christina說，懲處施害者不能彌補傷害，性侵受害兒童最需要的是成人支持，包括情緒支援，並應尊重受害人的舉報意願。

社工未經同意報警 母斥受害者「拆散頭家」

Ann（化名）自小三起和姐姐一直被父親家暴及性侵，後來姐姐因家暴傷痕被駐校社工發現，揭發二人同遭性侵。Ann說家人威逼利誘隱瞞，社工未經她同意下報警，施害者暫時搬離住所，母親知悉後第一反應是問誰人揭發，斥女兒「拆散頭家」，又哀求勿控告父親，她們最終放棄指控。後來Ann的父親回家同住，到她20多歲時，父親再對她性騷擾。她形容結果悲哀，稱舉報並非終結，當中需有大量配合，例如情緒支援，支持受害者和家人才是真正協助。

團體：性侵案靠自行求助 忽略意願適得其反

王秀容表示，不少性侵個案無表面傷痕，需靠受害人主動求助，支援者應以受害人為中心分辨需要，例如情緒、醫療或法律支援，以及評估受害人是否準備好舉報。她稱忽視受害者意願或適得其反，破壞信任，造成更多隱形個案。她建議，強制舉報年齡由18歲改為16歲以下，並加入豁免條款，如14歲或以上性侵受害人要求不舉報可獲豁免。她希望當局可考慮將社會服務機構納入舉報渠道。

港大醫學院首席臨牀講師馬宣立認為，16至18歲少年有能力自主決定，意願應予尊重，如強制舉報後受害人不願合作亦難檢控。他質疑政府立法只為執法，未為少年設想，建議先處理身體虐待。社總會長張志偉認為，強制舉報有助減少虐兒，立法前需有情緒支援和暫時住宿等配套支援。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強認為，強制舉報可助及早介入虐兒，就算沒有機制，成人亦有責任舉報。

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