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2022年10月4日星期二
港聞二
推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
再有國旗區旗疑被扯下
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
埋站九巴撞九巴7傷
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
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灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
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【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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