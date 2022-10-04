限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味

體驗只用與不用現金 探討價值

4名香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學中三生，發現近年大部分人偏向電子支付，忽視現金的重要，期望透過分別體驗只用現金及只用電子支付生活，探討現金會否完全被電子支付取代，以及現金是否仍有價值。他們先體驗14天只用現金生活，明白到只用現金確實會為生活帶來不便，例如搭輕鐵用八達通才可享學生優惠，因此花費雙倍價錢。

忘八達通向途人借錢 感硬幣溫暖

體驗過只用現金生活後，轉為體驗5天不用現金的生活，這5天內足讓他們感受現金的存在價值。林鈺堯同學憶述，有次外出搭巴士時忘記帶八達通卡，但當時受制於只能用電子支付，遂硬着頭皮向陌生阿姨借錢，對方二話不說點頭答應，令她頓時感到「原來一枚看來冷冰冰的硬幣都可以帶來溫暖的人情味」。她認為電子支付與現金各有好處，相信兩者可兼容。她續稱，雖然電子支付乃大勢所趨，但日後會盡量多用現金，冀保留這份人情味。

消委會與教育局合辦的「第23屆消費文化考察報告獎」昨日舉行頒獎典禮，總共有超過590隊、逾2500名來自全港77間中學的學生參加，透過觀察、體驗、分析資料，反思及建立正面的消費價值觀。