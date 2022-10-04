港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半

港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩領導的研究團隊，分析今年2月26日至4月26日期間全港確診感染新冠病毒的住院病人數據。40,766名患者中，團隊選出適合服用口服抗病毒藥的患者參加研究。團隊將病人分為兩組，分別為留醫兩日內開始服用「莫納皮拉韋」的1856名患者，以及1856名對照患者（無服用口服藥物）；另一組留醫兩日內開始服用「帕克斯洛維德」的890名患者及890名對照患者。

惡化風險降四成 聞氧風險減三成

研究發現，服用「莫納皮拉韋」患者中有150人死亡，較沒服用該藥患者死亡率減少52%；服用「帕克斯洛維德」患者中有32人死亡，較沒該藥患者死亡率減少66%。與對照組患者相比，使用該兩種口服藥物的患者在病情惡化風險（分別減少40%及43%）及需氧氣治療風險（分別減少31%及27%）均顯著降低。

團隊總結這項針對初期不需要氧氣治療的新冠住院病人的研究稱，揭示Omicron BA.2大流行期間盡早使用口服抗病毒藥，可顯著減低死亡風險，亦能更快減少病毒量，證明服用這些藥物的效用。研究結果已於國際醫學期刊《刺血針．傳染病》發表。

（新冠疫情）