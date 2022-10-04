月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚

本港昨新呈報3529宗新冠陽性個案，其中3186宗屬本地感染；1700名患者正在醫管局設施留醫，其中156人為新增病人。醫管局公布多3名患者死亡，介乎77至100歲，其中一人無打針。另新增兩間安老院舍及4間殘疾人士院舍分別有兩名及5名院友染疫。

疫情趨於平穩，何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》形容，「安心出行」已完成歷史任務，現時防重症屏障已較高，建議取消「安心出行」。他又建議取消限聚令，認為沒科學根據和實際需要，「其實我都好努力嘗試去查，我真係查唔到其他咩地方，有『限聚』呢樣嘢，作為防疫呢個措施」。他亦建議本港入境後的核酸檢測改為快測，相信已打針旅客留港期間重症機率不高。

田北辰倡嚴防輸入轉嚴防重症

實政圓桌立法會議員田北辰昨在港台《千禧年代》亦稱，「安心出行」形同虛設、無意思，質疑當局是否仍會就「安心出行」執法。田又認為「0+0」勢在必行，預料政府最快本周及最遲本月第三周會公布。他稱本港核酸檢測要求「劃得好高」，沒旅客會冒禁足隔離酒店風險來港，本港抗疫概念應由「嚴防輸入」改為「嚴防重症」，否則旅客被搶走。

就取消「安心出行」建議，衛生署昨稱可參考衛生防護中心總監徐樂堅上周五回應。徐當日稱，疫情逐漸平穩，利用「安心出行」用作追蹤的需求會降低，但強調社區若出現大型爆發，便可再用作追蹤；又稱將考慮措施對市民的方便程度，之後會再與其他措施一併考慮。

旅界：郵輪撤熔斷太遲 年底難復航

另外，郵輪公海遊熔斷機制本周四取消，香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨在港台同一節目稱，現時取消熔斷機制已太遲，郵輪早已轉往新加坡，每日不斷有客人報名，不可能要求郵輪因返港而取消所有預約，「一早就要取消熔斷機制啦！拖到𠵱家先宣布，好多嘢都補救唔到」，他對年底旅遊旺季或之前復航亦不樂觀。

（新冠疫情）