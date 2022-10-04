研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知

團隊今年5月經網上問卷形式訪問913名18歲或以上港人，當中約74%為女性，約80%有學士或以上學歷，近20%稱伴侶或自己曾流產。調查顯示約60%受訪者可正確指出本港流產機率為10%至20%，但僅約38%認知流產是指不足24周死亡嬰兒；不少受訪者誤解特定生活習慣會導致失胎，約一半及30%誤以為吃了某些食物及懷孕期間性行為會直接導致流產。

調查亦問及市民如何安慰流產親友，約30%稱會說「至少你還有其他你愛的人」，26%說「你還年輕，將來再有懷孕機會」，更有約12%會說「也許這是最好的安排」。

流產多屬醫學原因 如子宮染色體異常

陳凱欣稱，不少市民受傳統觀念影響，誤信沒有通過科學考證的流產原因，以為懷孕時有很多忌諱，流產事實上大多與醫學原因有關，例如子宮或子宮頸問題、染色體異常、多囊性卵巢綜合症等，只要運動及生活習慣沒為身體帶來創傷性傷害，一般不會直接導致流產。

安慰說話帶「詮釋」 父母易自責

陳稱流產對父母帶來的情緒傷痛難以磨滅，不少案例因處理不當發展成抑鬱症及焦慮症等情緒病，惟調查中市民常說的安慰說話皆帶「詮釋性」，或令父母回想懷孕期間有否「做錯事」而內疚自責，建議以「感知性」說話安慰和鼓勵，如「哀傷是正常的」、「你的孩子知道你是愛他/她的」。

陳凱欣認為，現時醫院內為經歷流產父母提供的支援做得不錯，但出院後社區支援甚少，建議當局發展可無縫銜接的支援架構，其研究團隊早前獲賽馬會捐助，推行為期3年的賽馬會「小足．福」失胎支援計劃，為經歷流產父母提供心理及社交支援，包括建立網上失胎支援平台（https://www.jcperinatal-bc.hk/tc/home/），平台設網上空間供流產父母懷緬孩子，亦可轉介其到社福機構接受輔導。

倡增社區支援 港大伙馬會建網上平台

計劃項目經理伍毅寧補充，有經歷流產父母反映，冀醫護可多一點同理心，做引產手術時使用恰當容器盛載流產嬰兒，並容許父母多些時間向流產嬰道別，認為目前院內支援仍有改善空間。