六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」

【明報專訊】65歲女僱主涉於今年4月，因不滿菲傭的工作表現，爭執期間拉扯其頭髮、掌摑她及打其肩背數下，被控一項普通襲擊罪，昨在沙田裁判法院認罪。署理主任裁判官張志偉稱案情嚴重，被告施襲歷時30秒，時間不短；案情亦顯示，被告一直呼喝菲傭，從她對待菲傭的態度可見，本案非單一事件，明言傾向判監，下令將案押後至10月27日判刑，其間為被告索取精神及背景報告。
辯方稱患抑鬱 情緒激動犯案
官指態度差 明言擬判監
報稱退休人士的被告周靜儀（65歲）須還押候判，當她得悉還押時隨即高喊「吓？」，表現愕然。辯方求情時稱，被告當時患上抑鬱症，才會情緒激動犯案，本案亦屬單一事件。另辯方呈上多封求情信，被告妹妹的家傭亦為被告求情，力證被告一直待她不錯。
案情指事主CAMAN Ruby Funa於2021年12月起，為居於青衣的被告及其丈夫工作；被告有時因為事主工作表現而情緒激動，甚至大喊大叫；今年4月18日早上，被告與事主因家中小事爭執，其間扯事主的頭髮、掌摑其面部及打肩背數下；事主用手機拍下歷時30秒的施襲過程，片段顯示被告從後拉扯事主的頭髮。
事主之後報警及送院治理，其右斜方肌和右肩出現觸痛，右前臂發紅，並有兩厘米的傷痕，同日出院。被告被捕後，在錄影會面中承認因憤怒及不滿事主的工作表現而扯其頭髮，事後感到後悔。