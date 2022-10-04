六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」

辯方稱患抑鬱 情緒激動犯案

官指態度差 明言擬判監

報稱退休人士的被告周靜儀（65歲）須還押候判，當她得悉還押時隨即高喊「吓？」，表現愕然。辯方求情時稱，被告當時患上抑鬱症，才會情緒激動犯案，本案亦屬單一事件。另辯方呈上多封求情信，被告妹妹的家傭亦為被告求情，力證被告一直待她不錯。

案情指事主CAMAN Ruby Funa於2021年12月起，為居於青衣的被告及其丈夫工作；被告有時因為事主工作表現而情緒激動，甚至大喊大叫；今年4月18日早上，被告與事主因家中小事爭執，其間扯事主的頭髮、掌摑其面部及打肩背數下；事主用手機拍下歷時30秒的施襲過程，片段顯示被告從後拉扯事主的頭髮。

事主之後報警及送院治理，其右斜方肌和右肩出現觸痛，右前臂發紅，並有兩厘米的傷痕，同日出院。被告被捕後，在錄影會面中承認因憤怒及不滿事主的工作表現而扯其頭髮，事後感到後悔。

【案件編號：STCC 1929/22】