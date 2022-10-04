轉數快付款將擴至康體訂場泊車

創新科技及工業局向立法會遞交文件，指政府現時接受不同電子支付工具繳費，逾八成政府部門提供「轉數快」繳費方式。局方指第四季起，將逐步把轉數快付款擴展至需繳費的政府網上服務；未來兩年將有更多公共服務支援轉數快繳費，包括康體設施訂場費用、政府停車場收費及其他服務，如牌照相關費用。

「智方便」平台現有多項服務，包括可下載針卡、預約申領身分證和處理學生資助等。當局指截至上月中有155萬人登記智方便，其中54萬人為「智方便+」用戶，即可使用具法律效力數碼簽署功能，兩者累計使用量已超過2400萬次。

智方便研實名認證用粵服務

而為配合大灣區發展和推動跨境電子政務，政府正積極與廣東省政務服務數據管理局合作，研究將智方便作為「廣東省統一身分認證平台」實名身分認證渠道之一。

此外，局方指截至今年中，在400項牌照申請和900多項政府服務中，逾九成有電子提交選項，同時逾3200張政府表格已電子化，日後將繼續推動部門「加快電子化」。