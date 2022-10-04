港聞

港聞二

匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手

【明報專訊】大埔匡智松嶺第二校捲入涉虐兒事件，有傳媒日前報道，今年該校有學童疑遭紮手致又紅又瘀，另外曾有學童疑被口水肩蓋臉及按在桌面等。教育局長蔡若蓮昨稱，已接兩宗該校涉虐兒投訴，警方正跟進，如發現違規，將不會容忍和嚴肅跟進。不過，辦學團體匡智會昨反駁，引述兩名家長，反指校方對學童造成傷害一說「並非真實」；有家長證實兒子被紮手，惟澄清做法獲家長和醫生簽署批淮，又指另一家長稱「從孩子的笑容及行為可肯定孩子非常享受學校生活」。據傳媒報道，4月有家長投訴，一名學童因用手篤自己，疑被紮手最長兩小時，導致又紅又瘀；2014年起發生學童疑被外套笠頭等事件。

匡智會昨回覆本報時引述兩名學童家長澄清，當中家長「丘媽」指兒子是嚴重智障者，需以軟棉手套包手，避免他不自控地戳面頰至「口腫面腫」，做法獲她及醫生簽署批准，對於被說成虐兒感非常震驚。

該會又引述另一家長「昆媽」指兒子沒自我照顧能力，包括吃飯、去廁所，形容從孩子面上笑容及行為，肯定他非常享受學校生活；兩名家長指相關「不實報道」傷害匡智學校聲譽，為此感痛心，盼盡快平息誤解及讓校園回復平靜。

教局：收8投訴 兩宗疑涉虐兒

蔡若蓮昨稱，早前收到8宗關於大埔匡智松嶺第二校的匿名或家長投訴，當中兩宗屬懷疑虐兒個案，其餘針對學校的人事管理和防疫措施。她重申已責成辦學團體調查，並須向當局交報告。至於有沒有教師已被停職，她不評論。

被問是否知悉2019年時有指該校有學童被夾傷手指致骨折，蔡若蓮稱，學校就當時投訴已交報告，局方審視後，發現證據不足以顯示教師或職員有不恰當行為；當局亦曾派員到校，包括檢視「約束衣」使用和「黑房」情况，並即時更新使用約束衣、宿舍管理的指引。警方早前接獲報案，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，由重案調查。

上 / 下一篇新聞

推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
推翻「表證不成立」後續審 官指無許可證不足以定罪 未證阻礙 奏《榮光》二胡翁罪脫
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
倘沒人接手 梁家傑：公民黨將解散 現7執委全不續任 暫無人願接
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
首控反恐例另串謀殺警 13人交高院審
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
刺警案梁健輝死因聆訊11．30開
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
結交一年 「假公安」哄內地女扮被綁勒索 事主原浪費警力被捕 獲無條件釋放離港
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯門龍舟賽「撞船」 槳手遭撼胸險墮海
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人
再有國旗區旗疑被扯下
再有國旗區旗疑被扯下
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
被問持BNO合格否 孫東：須交評委會
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
轉數快付款將擴至康體訂場泊車
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
六旬僱主認襲菲傭 聞還押愕然呼「吓？」
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
研究：九成人誤解流產因長期壓力 65%以為劇烈運動直接有關 學者倡加強生育認知
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
月中「抗疫千日」 何栢良促撤安心不限聚
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
港大研究：入院初期服新冠口服藥 死亡率降逾半
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
限用現金兩周 更珍惜「一手交一手」情味
埋站九巴撞九巴7傷
埋站九巴撞九巴7傷
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
大灣區GBA新聞：中央撐南沙予科研人才通關便利 支持跨境科研物資自由流動
大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻
大灣區GBA新聞：港1/4律師未夠資歷 陳澤銘倡灣區執業試降門檻
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
灣區手記：港式診療 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】紅姑訪喵坊 讚良心企業 稱政府政策落後 靠民間推動
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】foodpanda伙WWF推重用餐盒計劃
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】巡房委商場公廁 顏汶羽批監管不力
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】爆眼女移居加國 拍片稱生活已安頓
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊
【Emily】江玉歡跟婆婆執紙皮 賣得10蚊