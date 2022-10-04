匡智會稱虐兒指控失實 指松嶺二校家長准紮手

匡智會昨回覆本報時引述兩名學童家長澄清，當中家長「丘媽」指兒子是嚴重智障者，需以軟棉手套包手，避免他不自控地戳面頰至「口腫面腫」，做法獲她及醫生簽署批准，對於被說成虐兒感非常震驚。

該會又引述另一家長「昆媽」指兒子沒自我照顧能力，包括吃飯、去廁所，形容從孩子面上笑容及行為，肯定他非常享受學校生活；兩名家長指相關「不實報道」傷害匡智學校聲譽，為此感痛心，盼盡快平息誤解及讓校園回復平靜。

教局：收8投訴 兩宗疑涉虐兒

蔡若蓮昨稱，早前收到8宗關於大埔匡智松嶺第二校的匿名或家長投訴，當中兩宗屬懷疑虐兒個案，其餘針對學校的人事管理和防疫措施。她重申已責成辦學團體調查，並須向當局交報告。至於有沒有教師已被停職，她不評論。

被問是否知悉2019年時有指該校有學童被夾傷手指致骨折，蔡若蓮稱，學校就當時投訴已交報告，局方審視後，發現證據不足以顯示教師或職員有不恰當行為；當局亦曾派員到校，包括檢視「約束衣」使用和「黑房」情况，並即時更新使用約束衣、宿舍管理的指引。警方早前接獲報案，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，由重案調查。