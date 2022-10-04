註冊港式紅白藍格布 續蘇格蘭情意結

據蘇格蘭註冊機構定義，Tartan是指由兩條或以上色條垂直及水平組成的方格布料圖案。Tartan過去是蘇格蘭高地人日常衣著，1747至1782年遭禁止，因它為反抗英政府的叛軍詹姆斯黨人衣著；遭禁後Tartan反而作為政治表態，在蘇格蘭低地流行，亦使Tartan傳遍世界。

前英軍裁縫 盼推Tartan文化

阮邦冠1970年代起為駐港英軍裁製軍服，亦曾到蘇格蘭學習，熟悉不同Tartan款式。他於1994年離開軍部後開設阮氏洋服，首兩年便是靠做蘇格蘭服飾掙錢，其後需求減少，阮氏洋服亦轉型。阮邦冠形容自己是駐港英軍歷史一部分，對Tartan樣式念念不忘，不計是否「英殖遺物」，盼推廣Tartan和蘇格蘭文化。

由聖保祿裙至港大

指格仔布蹤遍香港

他指Tartan與香港甚有淵源，很多名校校服都有Tartan影子，如聖保祿學校的格仔裙式樣便源自「MacBeth」Tartan；港大亦有其專屬Tartan，是2012年由蘇格蘭阿伯丁大學饋贈，紀念兩校逾百年之誼。香港警察風笛隊的Tartan歷史更悠久，早於1850年註冊。英國王室亦有Tartan，阮邦冠說，已故英女王伊利沙伯二世的專屬Tartan是「Royal Stewart」，英王查理斯三世較多穿著「Hunting Stewart」。

擬蘭桂坊辦蘇格蘭節

阮邦冠去年8月向蘇格蘭當局註冊代表香港的Tartan「Passion of Hong Kong（香港的熱情）」，結合「紅白藍」三色經典設計，製作衣衫和手袋飾物等；並計劃與本地蘇格蘭人組織合作推廣蘇格蘭文化，初步構思在蘭桂坊舉辦蘇格蘭節。

明報記者 曾偉龍