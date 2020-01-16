被問持BNO合格否 孫東：須交評委會

【明報專訊】中央日前宣布展開預備航天員的選拔工作，並首次開放載荷專家（Payload Specialist）一職予港澳人士參與選拔，參選人及其家庭主要成員「應熱愛國家」。創新科技及工業局長孫東被問及持BNO的港人能否申請時，未有正面回應，稱須留給相關的評審委員會處理。不過，政府消息稱不會設評審委員會，符合條件便會推薦，政府內部會自行檢視個別個案。有學者指出，航天科技屬機密資料，當局設身分評核要求屬合理做法。
消息：不設評委會
符條件即推薦
港府前晚公布申請條件，當中列明參選人須為香港永久居民中的中國公民。孫東昨日在商台節目被問到，持外國居留權是否合資格，他說「講得很清楚香港永久居民中的中國公民」。
他其後再被問到持BNO的香港人是否符合資格時，僅稱要按中國公民的要求去選拔，未有正面回應，指對於相關的資格審查會有既定程序；被問到如果有港人因而放棄BNO，會否予以考慮，他說須留給相關的評審委員會處理。
不過，政府消息表示，申請人只需要滿足到列明的條件，基本上不會設評審委員會，政府內部將會自行檢視個別個案。
創科局回覆查詢時表示，政府會核實候選對象是否符合選拔的基本要求，如年齡、學歷等，進一步的選拔工作將會交由內地有關方面進行。候選人數沒有設定上限，會鼓勵符合基本要求的專家踴躍參與初選。
中大工程學院副院長黃錦輝認為，因身分而失去資格不會可惜，他提到航天科技屬軍事機密資料，中央對參加者有這些要求完全合理。