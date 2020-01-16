被問持BNO合格否 孫東：須交評委會

消息：不設評委會

符條件即推薦

港府前晚公布申請條件，當中列明參選人須為香港永久居民中的中國公民。孫東昨日在商台節目被問到，持外國居留權是否合資格，他說「講得很清楚香港永久居民中的中國公民」。

他其後再被問到持BNO的香港人是否符合資格時，僅稱要按中國公民的要求去選拔，未有正面回應，指對於相關的資格審查會有既定程序；被問到如果有港人因而放棄BNO，會否予以考慮，他說須留給相關的評審委員會處理。

不過，政府消息表示，申請人只需要滿足到列明的條件，基本上不會設評審委員會，政府內部將會自行檢視個別個案。

創科局回覆查詢時表示，政府會核實候選對象是否符合選拔的基本要求，如年齡、學歷等，進一步的選拔工作將會交由內地有關方面進行。候選人數沒有設定上限，會鼓勵符合基本要求的專家踴躍參與初選。

中大工程學院副院長黃錦輝認為，因身分而失去資格不會可惜，他提到航天科技屬軍事機密資料，中央對參加者有這些要求完全合理。