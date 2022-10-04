政府昨向大學科研機構簡介 載荷專家選拔 應科院10多人欲參加

孫東籲青年參加

副財政司長黃偉綸昨日在社交媒體發帖稱，已舉行中國載人航天工程載荷專家選拔簡介會，向多所本地大學、數碼港、香港生產力促進局等簡介初選詳情。本報記者向11所大學查詢，中大表示將積極推廣項目；科大表示仍在了解選拔工作的具體細節；城大稱會研究項目詳情；都會大學則稱合資格的申請人將可透過自薦或推薦方式，經內部遴選後推薦給政府；其餘院校至截稿前未回覆。

應科院稱具體職務待了解

應科院行政總裁葉成輝接受本報訪問時稱，很鼓勵員工參與計劃，指機構內有近百名博士畢業生，大部分人主要研究機械工程、電子工程及材料工程等，亦有多人符合30至45歲的年齡要求。他說昨天已向10多人了解其參加意向，大部分人反應熱烈，不過連同高度、視力、國籍等要求，他估計其公司或約有七成人符合資格。

中大學者稱有機制保留教席

他稱雖有員工盼上太空，但暫時大家均未知載荷專家的具體職務，仍有待了解中央人才的需要。他個人設想，研究材料工程的專才可為合適人選，例如可將材料帶到太空做實驗。

中大工程學院副院長黃錦輝說，現時其學系共有17名持博士學位的教職員，他初步認為當中7人符合申請的基本要求。黃稱未有時間了解同事報名意向，但如知悉有合資格同事有興趣，將鼓勵對方；又說中大一般有機制為有意受培訓或創業的教職員保留職位。至於學系或大學會否向獲選者提供津貼，他認為言之過早。

黃錦輝指載荷專家即專業科學家，須在太空上做實驗，如以他研究的範疇為例，到太空便可做收集太空大數據研究。

孫東昨在港台節目表示，中央在港選拔載荷專家是「睇中」香港科研方面的實力，期望香港的科研發展再工業化；尤其當航天科技更成熟，將來或可選拔航天飛行工程師、航天駕駛員等其他職位的太空人。