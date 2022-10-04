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原控暴動 遊行私了律師 3男改認集結傷人

【明報專訊】4名男子涉前年在銅鑼灣「私了」事務律師陳子遷，被控暴動及有意圖而傷人等罪，案件昨日在區域法院開審。經認罪協商後，其中3名被告改為承認非法集結及有意圖而傷人罪，餘下一人否認暴動等罪受審。控方案情指出，陳子遷見示威者破壞店舖櫥窗，上前譴責後遭示威者拳打腳踢，血流披面。認罪3人續准保釋至本月18日求情及判刑。

一被告否認暴動受審

4名被告依次為唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及王浩雲（17歲）。除了報稱任職貨車司機的唐健帮，其餘3人承認於2020年5月24日在禮頓道及加路連山道一帶參與非法集結，以及意圖使陳子遷身體受嚴重傷害。譽韋崙原被控的管有攻擊性或適合作非法用途的工具罪，獲存檔法庭。

認罪3人承認的控方案情指出，當日有人發起反對《國歌法》及《港區國安法》遊行，下午近3時，示威者在禮頓道堵路，並破壞店舖I.T. Shop的玻璃櫥窗，事主陳子遷見狀上前譴責，又稱警方到達會拘捕他們。事主欲離開之際，示威者突然從後以雨傘、硬物及徒手襲擊其後腦位置及背部，有人威脅若事主報警會打死他。事主頭部受傷流血，感到昏暈。

15人施襲 律師多處傷留醫3日

案情續指出，事主一度逃跑並大叫救命，示威者繼續追打，扯爛其衣服，其間有人持長傘猛打，事主寸步難行，蹲下以雙手護頭，後來被推倒在馬路上。包括認罪3人在內的15人包圍事主施襲，有人將一塊大型金屬路牌擲向事主，路牌在後方着地，沒擊中事主。事主跑至南華體育會對開倒下，由職員報警，送院發現背部多處瘀傷、頭皮及手部裂傷，另下巴及左腳等須縫針，留醫3日後出院。

市民所拍片段顯示，譽韋崙及鄭學洺曾對事主拳打腳踢，王浩雲則以長棍狀物打向事主背部，3人事發逾一個月後被捕。譽在警誡下稱見有人打事主，遂加入施襲；鄭表示與女友四處逛逛，因「一時興起」腳踢事主兩下。

不認罪被告 警誡下認跟人一齊打

另一被告唐健帮否認暴動及有意圖而傷人罪，控方開案陳辭指出，唐在警誡下承認獨自參與遊行，當時聽到事主譴責示威者，所以在憤怒下腳踢事主背部，「我一時衝動，見人所以跟住一齊打，我無用硬物，淨係用手腳打佢啫」。審訊明續。

【案件編號：DCCC65、66/21】

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 有意圖而傷人罪 非法集結 事務律師 私了 港區國安法 國歌法 反修例事件

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