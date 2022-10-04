大狀助機構辦培訓 指多憂被服務對象牽連

機構關注煽動罪法律界線

范凱傑現時亦為浸會大學教授國安法課程，他說會應非政府機構的關注，制訂培訓教材，講座通常約兩三小時。他說機構普遍關注若員工涉違法行為，督導及管理人員以至機構會否有法律責任，也關注如服務使用者在接受服務的過程中涉違法行為，機構會否有法律責任。他說管理層及員工較關注國安法下煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權罪，以及《刑事罪行條例》下煽動罪的法律界線。

有問著光時衫者進入違法否

建議「畀件褸佢遮住先」

范舉例，曾有機構問及，當身穿印上「光復香港 時代革命」字眼T恤的服務使用者走進中心，機構會否有法律責任、該如何應對。他強調刑事法律沒轉承責任，有關服務使用者有否構成違反國安法，視乎實際情况及不同因素，例如有否犯罪意圖、衣服標語字型大小、事發時中心是否很多人、當事人是否甫到場就直接入房間接受服務。他建議機構可給衣服讓有關服務使用者更換，又或「畀件褸佢遮住先」。

社署表示得悉不少非政府機構為員工舉辦國安法培訓講座，但沒備存次數等資料。社署稱，今年7月舉辦有關國家《憲法》與《基本法》及《港區國安法》的研討會，除講解國安法內容及「服務質素標準8」評估準則，亦要求機構須確保轄下服務單位遵守國安法。

（港區國安法）