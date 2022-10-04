國安法納機構「服務標準」一年 社福界紛辦國安培訓 社工認自我審查

明報記者 陳柔雅

社署設立16項服務質素標準，訂明受資助機構服務單位在管理和提供服務應達到的水平，《港區國安法》已納入「服務質素標準8——服務單位遵守一切有關的法律責任」。社署回覆稱，要求機構須掌握法例並制定政策及程序，包括定期更新法例檢核表、讓職員知悉法例、確保服務單位守法、按需要徵詢法律人士意見及定期為職員提供培訓。

社署：會突訪評估 未見違反

據社署網頁，2022/23年度共170間機構受社署資助。社署表示，所有機構已呈交2021/22年度服務表現自我評估報告，同時社署會預約或突擊探訪，到受資助服務單位評估服務表現，包括有否符合「服務質素標準8」要求，至今沒發現機構違反該項要求。

社工：紅線模糊 減與青年談時事

借《十八》宣傳 因關梁天琦遭禁入校

一名不願具名、從事青少年服務的社工表示，國安法實施初期曾出席機構的法律講座，現時沒特別培訓，機構只提醒工作小心，沒言明「不能做的事」。該社工認為國安法「法律紅線模糊」，只能小心行事，現時學校要求社工入校須簽署遵守國安法聲明，入校活動尤為謹慎。

該社工憶述，曾舉辦活動鼓勵青少年用歌曲表達心情，在宣傳提及Beyond歌曲《十八》歌詞：「如用這歌，可以代表我」，有學校認為《十八》與曾彈奏該曲的本土民主前線前發言人梁天琦有關，「很敏感」，最後不准入校宣傳。

活動嘉賓只找立場溫和者

該社工承認國安法實施後有自我審查，例如已減少與年輕人討論社會時事，舉辦活動因擔憂嘉賓言論可能構成煽動或違反國安法，會盡量找更溫和及立場較不鮮明的人。該社工說以往會與民主派區議員合作，但現時顧慮更多，擔心招惹投訴，只會低調合作。該社工慨嘆，以往只會思考如何為年輕人提供更好的服務，現時有更多政治考慮及關注外界觀感。

有機構設內部審核 定期審視守法否

另有不願具名的機構管理層表示，目前政治氣氛下社工都謹慎處事，相信不會試探法律底線，機構亦有舉辦國安法講座。他認為較難控制服務使用者的行為，目前若有市民租用中心辦活動，租場條款已要求須確保不能有違反國安法行為。

本報向多間機構查詢有何措施確保員工遵守國安法。香港聖公會福利協會回覆稱設有內部審核機制，會定期審閱單位的國安法遵守情况，包括培訓紀錄和單位環境展示，透過法律事務部通訊向全會單位講解國安法內容，各服務單位在職員會議及每年服務質素標準培訓中，均會提醒遵守國安法的重要，另已安排執業大律師本月為同工舉辦《國安法、憲法和基本法》培訓工作坊。

保良局表示，已向社會服務單位發出國安法文本及社署參考資料，指示單位主任供員工傳閱，亦已計劃為社會服務單位及員工安排培訓。東華三院表示，為配合最新服務質素標準，社福單位已更新內部守則和文件，透過不同溝通渠道及培訓，向員工提供更新資訊，確保知悉及遵守法規，單位亦已提醒及要求外聘服務提供者守法。香港明愛稱致力採取合適措施及程序以確保服務單位和員工守法，不時舉辦與法律相關講座，藉以加深員工對各法例的認識。

（港區國安法）