涉港鐵四摸少女腿 中醫：怕染疫沒握扶手

事主：4次有咩可能唔係特登

被告曾韶光（73歲，中醫）被指去年11月25日在由荔枝角開往深水埗的港鐵車廂非禮女生X。女生X透過視像系統作供稱，當日下午約1時放學後，她在荔枝角站月台候車期間，左大腿後側被人觸摸，她發現被告站在她左後方。X以為被告不小心故沒有揚聲。

X續稱，兩人上車後，被告再摸X左大腿後側。X轉身看見女士正在玩手機，X「相信阿姨唔會摸我」。X遂行向車頭，被告跟前及迎面摸她大腿，X往後退縮，被告再掃摸大腿前側。X直斥被告「阿叔，你摸夠未？你摸咗我4次喇喎」，被告表示「唔係特登」，X稱「4次喇喎，有咩可能唔係特登？」在途人協助下報警。

被告：因跣腳移動 車內互碰平常

被告作供稱沒存心跟隨X，由於車廂搖晃，他跣腳才與X朝同一方向移動。他在盤問下稱，自己擔心感染新冠，故不敢握扶手。他形容車廂內互相碰撞是平常事，可能無意「揩」到X，但否認有意觸碰她。

【案件編號：WKCC 4963/21】