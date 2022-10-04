官不排除雨水冲回靶場 槍會未清妥彈藥罪脫

被告周啟承（57歲）任職弘立書院營運總監。翻查資料，他亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手。周原被控一項沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照的條款及條件的票控，控罪指他身為持牌人沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分。

辯方稱膠塞已非彈藥 官不同意

被告早前自辯稱，發射後的膠塞已成射擊垃圾，不屬彈藥。劉官昨裁決時指出，根據相關條例，即使膠塞被發射，亦不改變其性質是彈藥部分。

劉官續稱，膠塞明顯由靶場內活動產生，場地於前年7月14日最後一次使用，翌日清理保養，相隔9個月，警方去年4月29日檢取膠塞。對於膠塞是於7月或是更久以前出現於場內，劉官「不得而知」。

劉官認為，被告證供整體合乎情理，他在錄影會面下說，膠塞可能由承辦商清理靶場時不小心跌落，又說不肯定自己有否仔細檢查場地，屬自招嫌疑，但控方未能證明被告在毫無合理疑點下犯罪，裁定罪名不成立。

【案件編號：WKS 13697/21】