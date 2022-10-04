屯馬線供電組件故障一度停駛 田北辰質疑久停恐另有因

運輸局：港鐵須按機制供優惠

運輸及物流局表示，機電工程署已現場調查，並要求港鐵找出事故原因及改善；港鐵亦須按現行機制根據延誤時間撥出款項提供票價優惠。

昨早約7時33分，屯馬線烏溪沙至鑽石山站之間出現信號故障，來往鑽石山至第一城站的列車服務一度暫停，而來往屯門至鑽石山站及來往第一城至烏溪沙站則維持每6分鐘一班車。港鐵稱，信號故障期間屯馬線整體行車時間需額外15至20分鐘，列車服務於約8時35起分陸續回復正常。港鐵初步調查相信事故與信號系統供電組件故障有關。

屯馬線故障令乘客大失預算，有乘客在烏溪沙站上車約20分鐘仍未開車，不少馬鞍山居民轉搭巴士或小巴前往大學站轉乘東鐵線往九龍，令大學站擠滿乘客。有由馬鞍山站前往大水坑站上學的學生因車程延誤約半小時導致遲到。港鐵表示，故障期間安排免費接駁巴士行駛鑽石山來往第一城站、顯徑來往大圍站以及屯馬線大水坑站單程至東鐵線大學站。

馬鐵已10年 民主黨倡檢查老化

田北辰表示，據他了解，今次事故是供電系統的UPS出問題，而非供電系統，港鐵的承建商需時調查成因，若成因複雜，可能會「手尾長」。但他質疑故障不止是UPS問題，因維修UPS一般不需很久，列車亦理應有條件改為人手操控，以每小時22公里慢行，不用長時間停駛。

民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，今次事故是屯馬線去年全線通車後停車最久的事故，並稱屯馬線中原馬鐵路段系統使用逾10年，建議港鐵檢查有否老化，並對屯馬線開通後已完整檢查但仍事故頻仍感到奇怪。